Düzce Üniversitesi tanıtım günlerine ev sahipliği yapacak

Düzce Üniversitesi, Unilook Türkiye tarafından 22 Kasım 2017 tarihinde düzenlenecek olan “Düzce Yükseköğretim Kurumları Tanıtım Günleri” etkinliğine ev sahipliği yapacak.Düzce Üniversitesi Mehmet Akif Ersoy Eğitim ve Kültür Merkezi’nde...

Düzce Üniversitesi, Unilook Türkiye tarafından 22 Kasım 2017 tarihinde düzenlenecek olan “Düzce Yükseköğretim Kurumları Tanıtım Günleri” etkinliğine ev sahipliği yapacak.

Düzce Üniversitesi Mehmet Akif Ersoy Eğitim ve Kültür Merkezi’nde 10.00-16.00 saatleri arasında düzenlenecek olan tanıtım etkinliği, açılış töreni ile başlayacak. Devlet ve vakıf üniversitelerinin tanıtımlarının gerçekleştirileceği etkinlikte üniversiteye hazırlanan 12. sınıf öğrencileri başta olmak üzere orta öğretim öğrencileri; öğrenim görmek istediği üniversitelerle buluşup meslek ve üniversite seçimi konusundaki tüm merak ettikleri soruların cevaplarını bulacak.



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Düzce Yükseköğretim Kurumları Tanıtım Günleri etkinliğinde ev sahibi yükseköğretim kurumu olarak Düzce Üniversitesi de tanıtım faaliyetlerini gerçekleştirecek. Düzce Üniversitesi standını ziyaret eden öğrencilerle tanıtım materyalleri paylaşılarak Düzce Üniversitesi’nin Fakülteleri, Yüksekokulları, Meslek Yüksekokulları ile lisans ve ön lisans programları hakkında ziyaretçilere detaylı bilgiler sunulacak. Düzce Üniversitesi’nin akademik başarıları, öğrencilere sunulan mesleki, bilimsel, sosyal ve kültürel imkanları hakkında bilgilerin aktarılacağı etkinliğe katılacak öğrenciler, Düzce Üniversitesi Konuralp Yerleşkesi’ni de ziyaret etme imkanı elde edecek.