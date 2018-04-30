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30 Nisan 2018 Pazartesi 21:46

Düzce’de asırlık kandil geleneği sürüyor

Düzce’nin Koçyazı Mahallesi’nde bir asrı aşkın zamandır kandil geleneği sürüyor. 109 yıllık gelenekte akşam namazı sonrasında cami önüne kurulan sofralarda yemekler yeniyor.Düzce’nin Koçyazı Mahallesi’nde Berat Kandili farklı...

Düzce'de asırlık kandil geleneği sürüyor
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Düzce’nin Koçyazı Mahallesi’nde bir asrı aşkın zamandır kandil geleneği sürüyor. 109 yıllık gelenekte akşam namazı sonrasında cami önüne kurulan sofralarda yemekler yeniyor.

Düzce’nin Koçyazı Mahallesi’nde Berat Kandili farklı bir gelenekle kutlanıyor. Akşam namazını Koçyazı Mahallesi Camii’nde kılan mahalle halkı, ardından evlerinden getirdikleri pilav, tavuk, et ve ayranları caminin bahçesinde kurulan sofralarda gelenlere ikram ediyorlar.

Koçyazı Mahallesi Muhtarı İsmet Mısır, kandil geleneğinin 1 asırdır sürdüğünü belirterek, “109 yıldır geleneğimiz sürmekte. Dedelerimizden, babalarımızdan bize gelen ve sonrasında devam edecek bir gelenek. Dedelerimiz o tarihlerde kıtlığın olduğu dönemlerde kaynaşmayı birlik beraberliği sağlamak için evlerinde pişirdikleri yemekleri getirerek camide kurulan sofralarda yemişler biz de bunu devam ettiriyoruz. Sadece mahallemizden değil diğer mahallelerden de insanlar geliyor biz mutlu oluyoruz” diye konuştu.

Mahalleli tarafından sunulan ikramların ardından camide Berat Kandili dolayısıyla düzenlenen program takip edildi.
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