GENEL:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

03 Temmuz 2018 Salı 18:06

Düzce’de silahlı saldırıya uğrayan 3 kişi toprağa verildi

Düzce’nin Gümüşova ilçesinde arkadaşları tarafından uğradıkları silahlı saldırıda hayatını kaybeden 3 kişi toprağa verildi.

Düzce'de silahlı saldırıya uğrayan 3 kişi toprağa verildi
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Düzce’nin Gümüşova ilçesinde arkadaşları tarafından uğradıkları silahlı saldırıda hayatını kaybeden 3 kişi toprağa verildi.

Dün akşam Düzce’nin Gümüşova ilçesi Yeşilyayla Mahallesi mevkiinde meydana gelen olayda 3 kişi hayatını kaybetmiş, 3 kişi de yaralanmıştı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Düzce Atatürk Üniversitesi ve Hendek Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınmıştı. Hayatını kaybeden 3 kişinin cenazeleri, Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesindeki otopsi işlemlerinin ardından ailelerine teslim edildi. Silahlı saldırıda hayatını kaybeden Hakan Çalışkan, Gümüşova ilçesi Yeşilyayla’da öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazı sonrasında toprağa verildi. Olayda hayatını kaybeden Erol Küt için Hendek Akova Mahallesi Şehitlik Camii’nde ikindi namazını müteakip, Bayram Ali Çolak için de Hendek Sivritepe Mahallesi’nde bulunan Türbe Köy Camii’nde ikindi namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Cenaze törenlerinde ölenlerin yakınları gözyaşı döktü.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku