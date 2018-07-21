Ecdat yadigârı ‘Ata Sporları’ Bursa’da yaşatılıyor

Türk kültürünün en özel değerlerinden ata sporlarını gelecek nesillere tanıtmak ve Türk halklarının gönül birlikteliğini güçlendirmek amacıyla gerçekleştirilen ‘3. Türk Dünyası Ata Sporları Şenliği’, coşkulu görüntülerle başladı. Atatürk Stadyumu Meydanı’ndaki açılış programında, mehter takımı ve kılıç kalkan ekipleri tarafından gösteriler sunuldu.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, köklü tarihiyle dikkati çeken ata sporlarının, Bursa’dan, birlik, beraberlik ve dayanışma örneği sunduğunu söyledi.

Bursa’da, Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen ve Türk kültürünün özellikli sportif değerleri ile kültür ritüellerinin tanıtıldığı ‘3. Türk Dünyası Ata Sporları Şenliği’, Atatürk Stadyumu Meydanı’nda, coşkulu bir programla başladı. Etkinlikler, 21 Temmuz Cumartesi ve 22 Temmuz Pazar günleri de Keles İlçesi’nde Kocayayla’da devam edecek.

“Türk dünyasının barış ve kardeşliğini desteklemeyi hedefliyoruz”

Açılış töreninde yaptığı konuşmada, istiklal ve istikbal için 1000 yıldır mücadele verildiğini belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş: "Ata sporları ile dayanışma, kaynaşma, birlik ve beraberliğimizi, Türk dünyasının barış ve kardeşliğini desteklemeyi hedefliyoruz. Selam olsun aynı dili konuşanlara, selam olsun aynı hamurla yoğrulanlara... Bursa’da bu yıl 3.’sünü gerçekleştirdiğimiz ‘Türk Dünyası Ata Sporları Şenliği’ ile hem Türk halklarının gönül birlikteliğini ve kardeşliğini güçlendirmeyi hem de ortak Türk kültürünü gelecek nesillere aktarmayı hedefliyoruz" diye konuştu.

“Doğu ile Batı arasındaki en hayati köprüyüz”

Başkan Aktaş, medeniyetlerin buluşma ve kaynaşma noktası olan Anadolu coğrafyasının her adımında bir tarihin var olduğunu ifade ederek, “Bu topraklar adeta insanlık tarihinin en önemli kısmını taşıyor. Biz Doğu ile Batı arasındaki en hayati köprüyüz. Ülkemizin geleceğe yön verme yeteneğinin sırrı burada yatıyor. Bugün Anadolu’da, Kafkasya’da, Sibirya’da, Orta Doğu’da, İran’da ve Balkanlar’da milyonlarca kardeşimiz var. Farklı gibi görünse de bizler aynı dili konuşan insanlarız. Hamurumuz aynı coğrafyada yoğruldu. Dilimizi, tarihimizi, kültürümüzü, gelenek ve göreneklerimizi, gittiğimiz her yere taşıyıp dünyanın ortak değerleri arasına kattık. Bir yandan ortak geçmişimizle uygarlığa katkıda bulunurken bir yandan da bizi biz yapan değerler etrafında buluşmalarımızı sürdürüyoruz. Bu sayede varlığımızı güçlendiriyor, cesaretimizi, onurumuzu, gururumuzu, şerefimizi, misafirperverliğimizi, dürüstlük ve merhametimizi diri tutuyoruz” şeklinde konuştu.

Kültürel miras geleceğe taşınıyor

Bursa’nın değerlerini geleceğe taşırken, somut olmayan kültürel mirası da gün yüzüne çıkaran Büyükşehir Belediyesi tarafından; TİKA, Bursa Valiliği ve Bursa Kültür Turizm Tanıtma Birliği destekleriyle hazırlanan ‘3. Türk Dünyası Ata Sporları Şenliği’, Türk kültürünün en köklü sporlarını gelecek nesillere tanıtmayı amaçlıyor. Kırgızistan, Özbekistan, Kazakistan, Azerbaycan ve Türkmenistan’dan sanatçı ve sporcular ile Doğu Türkistan’dan öğrenciler ve Türk coğrafyasından da katılımın olduğu şenlik, 21 Temmuz Cumartesi günü (YARIN) ve 22 Temmuz Pazar günleri de Keles Kocayayla’da birbirinden özel sportif gösterilere sahne olacak. Cirit, rahvan, binicilik, güreş, kökbörü gibi yaklaşık 5000 yıllık ecdat yadigârı ata sporlarını bugüne taşıyor. Şenlik, aynı zamanda dağ yöresi gelin alma, Türk Dünyası duvak açma, ipek üretimi, ipek halı ve kilim dokuma gibi kültürel değerleri de Keles Kocayayla’da vatandaşların izlenimine sunacak.

Şenlik, 21-22 Temmuz da Keles ilçesindeki Kocayayla’da gerçekleştirilecek etkinliklerle devam edecek.