Eczaneye saldıran şahısların serbest bırakılmasına kınama

Mersin Eczacılar Odası, Tarsus’ta bir eczaneye saldırarak çalışanları darp eden şahısların serbest bırakılmasına tepki gösterdi.

Mersin’in Tarsus ilçesinde Devlet Hastanesi ana binası karşısında bulunan ve nöbetçi olan eczaneye, 30 Haziran Cumartesi günü 12 şahıs tarafından yapılan ve 4 kişinin yaralandığı olay sonrasında gözaltına alınan şahıslar, serbest bırakıldı. Hem saldırıyı, hem de şahısların serbest bırakılmasını kınayan Mersin Eczacılar Odası, saldırının gerçekleştirildiği Kemaloğlu Eczanesi önünde basın açıklaması yaptılar.

CHP Mersin Milletvekilleri Ali Mahir Başarır ile Alpay Antmen, MHP Mersin Milletvekili Baki Şimşek ve eczane sahibi Ali Kemaloğlu’nun yanı sıra birçok sivil toplum kuruluşu ve eczacının hazır bulunduğu basın açıklamasında konuşan Mersin Eczacılar Odası Başkanı Özgün Sağır, “Olay günü sabah saatlerinde, Suriyeli bir hastanın reçetesinde yazan ilaç yerine eşdeğer ilaç verilmesi üzerine eczane teknisyeni ile hastanın yanında gelen kişi arasında tartışma başlamıştır. Sonra bu kişi onlarca arkadaşını toplayarak eczaneye saldırmış ve 4 kişinin yaralanmasına neden olmuşlardır. Yaralı sağlık çalışanı arkadaşlarımıza acil şifalar diliyoruz” dedi.

Gözaltına alınan şahısların salıverilmesini kabul etmediklerini ve gerekli hukuki girişimlerde bulunduklarını belirten Özgün Sağır, “Bizlerin kamu hizmeti olarak yaptığımız bu görev esnasında, mesleki hakkımız olan eşdeğer ilaç vermemiz yüzünden onlarca kişi eczanemize saldırıyor, her türlü titizlikle hastaya vermek için bulundurduğumuz ilaçlarımız zarar görüyor; eczanemiz kullanılamaz hale geliyor ve en önemlisi biz ve çalışanlarımızın canına kastediliyor. Ve ertesi gün saldırganlar salıveriliyor. Mersin Eczacı Odası olarak bu olayın peşini bırakmayacağız. Açılan davaya müdahil olacağız ve suçluların gereken cezayı almaları için yoğun çaba göstereceğiz. Öte yandan olayın Suriyeli sığınmacılar tarafından gerçekleştirilmediğini belirtmek isteriz. Yaşanan olayların Suriyeli bir hastanın reçetesi ile başlaması nedeniyle konu kamuoyuna yanlış aksettirilmiştir” ifadelerini kullandı.

Sağır, “Halka en yakın sağlık danışmanı olan tüm meslektaşlarım adına bu hain saldırıyı tekrar kınıyor; meslektaşımıza, çalışanlarına ve camiamıza geçmiş olsun diyoruz” diye konuştu.

Kulağına 9 dikiş atıldı

Saldırı sırasında aldığı darbelerde yaralanan ve sopa darbesiyle kulağında yırtık oluştuğu için 9 dikiş atılan eczane çalışanı Süleyman Kaya’da olayı anlatarak, “Olay günü saat 11 sıralarında bir Suriyeli vatandaş ile yanında bir Türk vatandaşı eczaneye geldi. Mide ilacı istediler. Bizde istedikleri ilacın eşdeğerini verdik. Bu sırada eczanede bulunan arkadaşım ile Suriyeli şahsın yanındaki Türk vatandaşı tartışmaya girdiler. Eczaneden ayrılan şahıslar, daha sonra kalabalık grupla buraya gelerek güvenlik kameralarına da yansıyan saldırıyı gerçekleştirdiler” şeklinde konuştu.