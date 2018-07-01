Edindiği hobi gelir kapısı oldu

Manisalı fabrika işçisi Hasan Hüseyin Toğan, fabrikadan arta kalan zamanlarda edindiği ahşap ve alçı oyma hobisini ek gelir kapısına döndürdü. Belgeselde izlediği hayvanları ahşaba veya alçıya oyarak kendisine bir hobi edindiğini belirten...

Manisalı fabrika işçisi Hasan Hüseyin Toğan, fabrikadan arta kalan zamanlarda edindiği ahşap ve alçı oyma hobisini ek gelir kapısına döndürdü. Belgeselde izlediği hayvanları ahşaba veya alçıya oyarak kendisine bir hobi edindiğini belirten Toğan, yaptığı eserleri satarak ek gelir sağlıyor.

Kurduğu atölyede hobisini mesleği haline getiren Manisalı fabrika işçisi Hasan Hüseyin Toğan, fabrikadaki mesaisinden kalan zamanlarda ürettiği eserleri turistik yerlerde veya atölyesinde satarak gelir elde ediyor. Yaptığı eserlerin hiçbirinde kalıp kullanmayan ve tamamen el işçiliği uygulayan Toğan, aklındakini ahşaba ve alçıya yansıtarak ortaya adeta sanat eserleri çıkarıyor. Kullandığı alçıya koyduğu kumları da taşlı kumları eleyerek elde eden Toğan, hobisi sayesinde hem huzur bulduğunu hem de ek gelir elde ettiğini ifade etti.

Ahşap oyma işinin kendisinde bir hobi olarak başladığını anlatan Toğan, “Ahşap ve alçı, ikisini de yapıyorum. Bütün hayvan figürleri olsun, insan heykelleri olsun bunları severek ve isteyerek yapıyorum. Günümün çoğu fabrikada geçiyor. Fabrikadan çıktığım zaman iş saatinden sonra gelip atölyemde bu işlerle uğraşıyorum. Cumartesi ve pazar günü boş vakitlerimi de atölyemde değerlendiriyorum” dedi.

Ahşap ve alçı oyma işine bir belgeselin ardından hobi olarak başladığını söyleyen Toğan, “Belgesel izlemeyi çok seviyorum. Orada izlediğim hayvanları, farklı figürleri aklımda tutuyorum ve burada aynısını ahşaptan veya alçıdan hangisi daha uygunsa şekillendiriyorum. Yaptığım heykeller değerine göre el oyması ne kadar uğraşırsam, ne kadar zaman harcamışsam ona göre değişiyor. Heykelin yapılan değerine göre değişiyor. 30 ila 150 lira arasında fiyatlar değişiyor” şeklinde konuştu.

Yaptığı işten büyük bir zevk aldığını dile getiren Toğan, yaptığı işin kendisini çok rahatlattığını da ifade etti. Yaptığı işlere ilginin oldukça güzel olduğunu anlatan Toğan, bazen turizm merkezlerine giderek ürünlerini sattığını, bazen de atölyesinde satış yaparak ek gelir elde ettiğini söyledi.