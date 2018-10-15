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15 Ekim 2018 Pazartesi 16:45

Edirne Baro Başkanı Pınar: "Allah yüzümüzü kara çıkarmasın”

Edirne Baro Başkanı Avukat Alper Pınar, "Başkan olarak şahsıma teveccüh gösterilmiştir. Edirne Barosu büyük bir görev ve sorumluluk yüklemiştir. Allah yüzümüzü kara çıkarmasın” dedi.Edirne Barosu Başkanlığına yeni seçilen Avukat...

Edirne Baro Başkanı Pınar: 'Allah yüzümüzü kara çıkarmasın”
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Edirne Baro Başkanı Avukat Alper Pınar, "Başkan olarak şahsıma teveccüh gösterilmiştir. Edirne Barosu büyük bir görev ve sorumluluk yüklemiştir. Allah yüzümüzü kara çıkarmasın” dedi.

Edirne Barosu Başkanlığına yeni seçilen Avukat Alper Pınar, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Edirne Edirne Barosu 47. Olağan Kurulu tamamlandı. Başkan olarak şahsıma teveccüh gösterilmiştir. Edirne Barosu büyük bir görev ve sorumluluk yüklemiştir. Allah yüzümüzü kara çıkarmasın. Biz meslektaşlarımızın sorunları gidermek ve Edirne Barosunun en etkin baro yapmak konusunda benim ve yönetime seçilen arkadaşlarımızın büyük bir sorumluluk yüklemiştir, bu onuru bize vermiştir. Başkanlık olarak bana verilen güveni boşa çıkarmayacağımdan kimsenin şüphesi olmasın. Edirne Barosunun tarihi bir alt yapısı var. Donanımı var. Bu durumdan dolayı hukukçu duruşundan taviz vermeyecek” dedi.

“Hukuki bilgilendirme günleri de yapmak istiyoruz”

Baronun görevinin öncelikle avukatların sorunlarıyla ilgilenmek olduğunu altını çizen Pınar, “Adalet mekanizması içerisinde karşılaştığımız sorunlarla ilgilenmek istiyoruz ama tabii ki sürekli çıkan kanunlar oluyor, toplumu ilgilendiren. Bu konularda açıklayıcı seminerler, hukuki bilgilendirme günleri de yapmak istiyoruz” diye konuştu.
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