Edirne Belediye Başkanı Gürkan: “Hodri meydan”

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, AK Parti İl Başkanı İlyas Akmeşe’nin alt yapı eleştirilerine, “İller Bankası alt yapı kredisini onaylama kısmı kaldı. Kredi onaylanınca ilk kazmayı vuracağız. ‘Ben bu krediyi onaylattım’ deyin. Bende sizin afişlerinizi bütün billboardlara asmaya söz veriyorum. Hodri meydan. Edirne’nin bütün caddelerine size teşekkür ilanı yazacağım. Top sizde. Ben sözümü tutarım” dedi.

Başkan Gürkan, belediye meclis salonun basın toplantısı düzenledi. Akmeşe’nin alt yapı eleştirilerine, Başkan Gürkan, “Koskoca iktidar partisinin il başkanı bence krediyi onaylatır. ‘Ben bu krediyi onaylattım’ deyin. Bende sizin afişlerinizi bütün bilboardlara asmaya söz veriyorum. Hodri meydan. Proje 11 ay önce tamamlandı. Sadece projenin kredisinin onaylanması kaldı” dedi.

Akmeşe’nin “Yarı yarıya ucuza toplu ulaşım sağlarım” sözüne ise Başkan Gürkan, “Eğer ulaşımı da ucuza sağlayabilirse teklifim yine geçerli. Ucuz mazotu Kapıkule’den mi alacak. Böyle bir şey yapabiliyorsa olur. Bir tek şart var. Belediye bütçesinden finanse etmeyecek. İstanbul ve Kocaeli belediyeleri gibi. Onu bende bilirim. Belediyenin bütçesinden finanse edip ulaşımı yarı yarıya düşürecekse. Bende ‘İlyas Akmeşe sayesinde yarı yarıya ucuz taşınıyorsunuz’ diye, asacağım söz” şeklinde konuştu.

“Yalan atmakla bu işler olmuyor”

Akmeşe’nin Meriç Nehri kenarı çevre düzenlemesini yapmamakla suçlamalarına ise Başkan Gürkan, “Bilgi sahibi olunmadan fikir sahibi olunamadığını bir kez daha görüyoruz. Göreve gelmeden Tunca Nehri kenarında bir proje yaptık. DSİ ‘Burası taşkın sahası’ dediği için yapamadık. Meriç Nehri’nde bir proje önerdik. DSİ, ‘Burası bizim sahamız kanun gereği Türkiye’deki bütün yer altı ve yer üstü suları bize ait’ dediği için uygulamadık. DSİ Meriç Nehri’ni betonlamaya başladığında ‘Ne yapıyorsun’ dedik. 6 ay uğraşarak projeyi zorla belediyeye getirdik. Belediyeye bir müracaatları olmadı. Koruma Kuruluna bir müracaatları oldu mu? Bilmiyorum, soruyorum. Tabiat Koruma Kuruluna bir müracaatları var mı? Onu da bilmiyoruz. Biz yapmak istedik ama DSİ ve Orman Bakanlığı buna izin vermedi. Yalan atmakla bu işler olmuyor. Ben DSİ’den istediğim halde bana verilmiyor. Ama Akmeşe yapmadığımızı söylüyor. Burada kamu kurumlarıyla iş yapmak için çırpınan bir belediye var” diye cevap verdi.

“Hayvanat bahçesi olmadığını anlayacak”

Akmeşe’nin interaktif çocuk müzesi yerine alt yapıya önem vermesi gerektiği eleştirilerine ise Başkan Gürkan, “Burası hayvanat bahçesi değil. Akmeşe burasının ne olduğunu anlamamış. Kendisi de öğretmendir. Meslektaşız. Aynı okul mezunuyuz. Benden sonra mezun olmuştur. Burası çocukların mutlu olmasını sağlayan. Finlandiya modeli ile eğitim öğretim yapacak. Atamadığı için belediyede farklı görevlerde çalışmak zorunda kalan 32 tane öğretmenin görev yapacağı. İnteraktif Çocuk Müzesi. Burada çocuklar, doğa ve teknolojinin bir biriyle ilişkisini ve nasıl geliştiğini öğrenecekler. Ben Akmeşe’den daha kıdemli öğretmenim. O hiç öğretmenlik yapmadı. Ben kendisine anlatarak eğitim vereceğim. Hayvanat bahçesi olmadığını anlayacak” ifadelerini kullandı.