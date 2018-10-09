Edirnekapı metrobüs durağında insan seli

Edirnekapı metrobüs durağında akşam saatlerinde yaşanan insan seli kameraya yansıdı. Metrobüse binmek isteyenlerle, metrobüsten çıkmak isteyen vatandaşlar üst geçide kadar uzun kuyruklar oluşturdu.

E-5 Karayolunda akşam mesai saatinin bitmesiyle birlikte trafikte yoğunluk yaşanırken, Edirnekapı metrobüs durağında da yolcu kuyruğu oluştu. Metrobüse binmek için durağa girmek isteyenler ve duraktan çıkmak isteyen vatandaşlar üst geçide kadar uzun kuyruk oluşturdu. Metrobüse binmek isteyen vatandaşlar dakikalarca beklerken, inenler ise duraktan çıkmakta güçlük çekti.