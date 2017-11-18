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18 Kasım 2017 Cumartesi 15:28

Edremit’te Van Gölü kıyısında yapılaşma tartışmaları

Van merkez Edremit Belediyesi tarafından Van Gölü kıyısında yapılan ve bölgede bir ilk olan halk plajının açılmasının ardından ortaya tartışmalar sürüyor.

Edremit'te Van Gölü kıyısında yapılaşma tartışmaları
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Van merkez Edremit Belediyesi tarafından Van Gölü kıyısında yapılan ve bölgede bir ilk olan halk plajının açılmasının ardından ortaya tartışmalar sürüyor.

1967 yılından kalma ve köylüler tarafından ahır olarak kullanılan köy okulunun, Edremit Belediyesince temizlenerek hizmete sokulması ve halk plajının açılmasının ardından Urartu medeniyetinden kalma höyük tel örgülerle çevrilerek koruma altına alındı.

Edremit Belediye Başkan Vekili Atıf Çiçekli sosyal medya aracılığıyla yaptığı açıklamada, olaya tepki gösterdi. Başkan Çiçekli, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Değerli hemşehrilerim yaz aylarında Edremit Halk Plajı’nı hep beraber açtık. Buradaki binaların 1967 yılında yapıldığını, harabe halde olduğunu, buraları temizleyip hizmete açtığımızı daha öncesinde paylaşmıştım. Bu hizmeti karalamak için her türlü çaba içine girdiklerini de hatırlarsınız. Şimdi de Kültür ve Turizm Bakanımızın buradaki asfaltın bir kısmının kaldırılması ile ilgili açıklamasını çarpıtıyorlar. Birinci ağızdan söylüyorum, basit bir asfaltın parke taşı ile değişimi mevzusunu kendi yalanlarına alet etmeye çalışıyorlar. Herhangi bir bina veya yapı yapmadık ve yıkmayacağız. Burada bir Ermeni mezarlığı da yok. Tüm gayretimizle Van’a ve Edremit’e hizmet etmeye devam edeceğiz. Ermeni asıllı Milletvekili Garo Paylan ve bu konuyu takip edenlere sesleniyorum; bu doğa harikası yeri daha da güzelleştireceğim, bu memlekette yaşayan herkesi oraya götürecek ve burayı insanımızın hizmetine kazandıracağım. Seneye tekneler, jet skiler, yelkenler ve tüm modern imkanlarla plajımızın kalitesini artırarak insanımıza hizmete devam edecek inşallah. Kalın selametle” ifadelerini kullandı.

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