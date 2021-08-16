Ege ve Akdeniz'in Güzelliklerini Tatil Villam Ayrıcalığı İle Keşfedin

Tatil dendiğinde akla ilk gelen Akdeniz ve Ege oluyor. Her yıl yurt dışından da çok sayıda turisti ağırlayan bu muhteşem kıyılarda hayal ettiğiniz tatili yaşamanız gayet kolay! Özellikle Tatil Villam aracılığı ile bir yazlık villa kiraladığınızda tatil keyfinizin ikiye katlanacağını rahatlıkla söyleyebiliriz. Dolayısıyla Ege ve Akdeniz’de bulunan en güzel tatil beldelerinde muazzam bir tatil yapmanın keyfini siz de yaşayabilirsiniz. Bu bölgelerde en çok hangi tatil beldelerinin tercih edildiği sorusunun yanıtını hemen aktarmaya başlayalım.

Kaş

Antalya’nın popüler tatil beldesi Kaş’ta harika bir tatil yapma şansı bulunuyor. Hem hareketli hem de sakin bir tatil geçirmek isteyenler gönül rahatlığı ile bu tatil beldesine yönelebilir. Gezilebilecek yerlerin sayısının fazla olmasının yanı sıra keyifli aktivite seçeneklerinin fazla olması da Kaş’ı ön plana çıkaran özellikler arasında yer alıyor. Aynı zamanda Kaş kiralık villa bulmakta asla zorlanmayacağınız beldelerden biridir. Bunun için öncelikle Tatil Villam internet sitesini ziyaret etmelisiniz. Lokasyon seçenekleri arasından bu tatil beldesini işaretlemeniz durumunda karşınıza tüm villa alternatifleri çıkıyor. Size kalan sadece seçim yapmak ve rezervasyon işlemlerini gerçekleştirmek oluyor.

Ölüdeniz

Muğla’nın kendine has bir güzelliği olan bölgesi Ölüdeniz de sıklıkla tercih edilen beldelerden biridir. Muazzam bir plaja sahip olması ve denizinin berraklığı de Ölüdeniz bölgesini popüler kılan unsurlar arasında yer alıyor. Yaz mevsiminin bazı aylarında nüfus tatilciler nedeniyle artıyor olsa da son derece sakin olduğu zamanlar da tercih edilebilir. Yılın yaklaşık 5 – 6 ayı boyunca bu bölgede denize girilebildiği bilgisini de aktaralım. Eğer daha önce Ölüdeniz’de tatil yapmadıysanız şimdi tam zamanı! Üstelik son derece lüks villalarda konaklama şansına da sahip olabilirsiniz. Bu bölgede tamamen İslami koşullara uygun olarak hazırlanan kiralık yazlık lüks villalar da bulunuyor. % 100 korunaklı bir yapıya sahip olan bu seçenekleri değerlendirmek için 'Unutulmaz Tatilin Adresi' olan Tatilvillam.com adresine tıklayabilirsiniz.

Fethiye

Çok uzun yıllardır bozulmamış olan doğal güzellikleri ile ünlü olan Fethiye günlük kiralık yazlık seçeneği de bir hayli fazla olan beldelerden biridir. Çeşitli aktiviteler ile yaz tatiline renk kazandırmak isteyenler de tercihini bu tatil beldesinden yana yapıyor. Çok sayıda plajı olan Fethiye merkezde de keyifli bir tatil yapma şansınız var. Balayı villaları, geniş aile grupları için villalar da alternatifler arasında yer alıyor. Özellikle Tatil Villam üzerinden villa kiralamak istediğinizde Fethiye’de bulunan ve muhafazakar tatil anlayışına uygun olan seçenekler de karşınıza çıkacaktır. Çocuklu aileler için uygun olan ve içerisinde kapalı havuzu olan villaların yanı sıra ısıtmalı havuzlu villalar da bu internet sitesi üzerinden incelenebilir. Aynı zamanda denize yakın mesafede olan ya da orman kenarında inşa edilen villa seçeneklerine de yönelebilirsiniz. Tercihinizi merkeze yakın konumda olan villalardan yana yapma şansınız da bulunuyor.

Göcek

En güzel manzaraların yer aldığı, en şirin kasabalarıyla ziyaret edenleri kendine hayran bırakan Göcek de listemizde yer alıyor. Göcek’te hayal ettiğiniz tatili yaşamanız çok kolay olur. Çünkü hem gezmeyi hem de bol bol dinlenmeyi sevenler için Göcek harika bir seçenektir. Türkiye'nin en seçkin yazlıkları sadece Tatilvillam.com'da olduğundan Göcek’te yer alan villaları da bu internet sitesi üzerinden inceleyebilirsiniz. Göcek’te merkeze yer alan kiralık yazlık villalar da büyük bir ilgi görüyor. Aynı zamanda denize yakın konumda bulunan villa seçenekleri de tercih edilebilir. İçerisinde ısıtmalı havuzlar, jakuzi, hamam, şömine, çocuk havuzu, ebeveyn banyosu bulunan havuzların da tercih edilebileceğini unutmayın. Langırt, sauna, mama sandalyesi, bebek yatağı bulunan lüks villalar da ihtiyaca yönelik olarak tercih edilebilecek konaklama merkezleri arasında yer alıyor. Göcek’te harika bir tatil yapmak için villa seçeneklerini mutlaka siz de gözden geçirin.

Marmaris

Listemizde elbette Marmaris de bulunuyor. Doğal güzellikleri, koyları ve muhteşem ormanları ile ön plana çıkan bu belde de hayal ettiğiniz o unutulmaz tatili rahatlıkla yaşayabilirsiniz. Marmaris’te gezerek tatil yapmak isteyenler için de çok sayıda gazi noktası bulunuyor. Dolayısıyla bu beldeye gitmeye karar verenlerin gezi için bol miktarda seçeneği olabiliyor. Tamamen korunaklı olarak hazırlanan ve dışarıdan bakıldığında asla bahçe ile havuz bölümü görünmeyen muhafazakar villa seçeneklerinin de olduğunu bilmeyenler için aktaralım. Eğer bu beldede bulunan muhafazakar villa içerisine göz atmak isterseniz Tatilvillam.com adresine hemen tıklayabilirsiniz. Site üzerinden villaların fotoğraflarına göz atabiliyor ve hangi villada hangi özelliklerin olduğunu da kolaylıkla öğrenebiliyorsunuz. Dolayısıyla kendi kriterlerinize uygun bir villa seçimi yapmak için uzun uğraşlar vermeniz gerekmiyor. Lüks yazlık villanın Marmaris’in hangi beldesinde yer aldığını da öğrenme şansınız oluyor.

Faralya

Bu yaz rotanızı Faralya yönüne çevirmeye ne dersiniz? Çünkü bu beldede yepyeni, lüks ve donanımlı kiralık yazlık villalar tatilcileri ağırlamak için hazır bekliyor. İçerisinde internet bağlantısı ve her türlü mutfak ekipmanlarının da yer aldığı villa seçenekleri arasında çok sayıda yatak kapasitesine sahip olanlar da bulunuyor. Dolaysıyla geniş aileler ya da kalabalık arkadaş gruplarının bir arada tatil yapması mümkün olabiliyor. Balayına çıkacak olan çiftler için hazırlanan villa seçenekleri de mevcut. Bununla birlikte tamamen muhafazakar bir yapıya sahip olan villa seçenekleri de değerlendirilebilir. Sonuç olarak Faralya sadece doğal güzellikleri ile değil, sunduğu kiralık yazlık villa seçenekleriyle de ön plana çıkan beldelerden biridir.

Gökova

Akdeniz ve Ege’nin en güzel tatil beldelerinden söz ederken elbette Gökova’ya da değinmeliyiz. Bu güzide tatil beldesi özellikle sakin ve huzurlu bir tatil yapmak isteyenlerin ortak tercihi oluyor. Zira kendine has bir atmosferi olan beldede tüm yılın stresinden ve yorgunluğundan çok kısa bir süre içerisinde arınmak mümkün olabiliyor. Bir de lüks villada konaklarsanız çok daha keyifli bir tatil geçirmeniz de mümkün olacaktır. Gökova bölgesinde ve aynı zamanda Muğla ilinin diğer tatil beldelerinde mevcut olan yazlık lüks villaları incelemek için Tatil Villam internet sitesine uğrayın. Site üzerinden kredi kartı ile online rezervasyon yapılabilir. Ayrıca 6 taksit imkanı da sunuluyor ve tamamen bütçe dostu bir villa kiralama işlemi gerçekleştirmek de mümkün olabiliyor. Sitede bulunan gelişmiş filtreleme seçeneklerinden faydalanmanız durumunda aradığınız kiralık yazlık villayı daha kısa sürede bulabilirsiniz. Acele edin ve hayallerinizi gerçekleştirecek olan tatilinizi yapmak için ilk adımı atın!