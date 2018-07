04 Temmuz 2018 Çarşamba 12:27

Egeli bilim insanlarından sıra dışı keşif

Ege Üniversiteli bilim insanları, gök adada yıldızlararası ortamda bol miktarda yağ olduğunu saptadı.Ege Üniversitesi, Avustralya’nın University of New South Wales (UNSW) ve Birleşik Krallık’ın Armagh Observatory and Planetarium (AOP) kurumlarından...