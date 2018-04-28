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28 Nisan 2018 Cumartesi 18:27

Egelilerden Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sürpriz karşılama

AK Parti İzmir İl Teşkilatı’nın 6. Olağan Kongresi’ne katılmak üzere İzmir’e gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı havalimanında, Ege Üniversitesi (EÜ) ailesini temsilen 382 akademik ve idari personel karşıladı. Makam aracını...

Egelilerden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sürpriz karşılama
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AK Parti İzmir İl Teşkilatı’nın 6. Olağan Kongresi’ne katılmak üzere İzmir’e gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı havalimanında, Ege Üniversitesi (EÜ) ailesini temsilen 382 akademik ve idari personel karşıladı. Makam aracını durdurup Egelilerin yanına gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, gruptakilerle bir süre sohbet etti.

İzmir’e gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı, Adnan Menderes Havalimanı’nda, Ege Üniversiteliler sürpriz karşılama yaptı. Ege Üniversitesi ailesini temsilen Rektör Prof. Dr. Necdet Budak liderliğinde, 382 akademik ve idari personeli gören Cumhurbaşkanı Erdoğan, makam aracını durdurup Egelilerin yanına gitti. Burada Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Rektör Budak çiçek takdim etti. Rektör Budak’la görüştüğünü ve üniversiteyle ilgili taleplerin kendisine iletildiğini kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, gerekenin yapılacağını söyledi. Daha sonra Egelilerle fotoğraf çektiren Cumhurbaşkanı Erdoğan kongrenin yapılacağı salona geçti.

“Üniversitemiz için tarihi bir gün”

Akademik ve idari personelin yoğun katılımı nedeniyle kendilerine teşekkür eden Rektör Budak, “Bugün Ege Üniversitesi için tarihi bir gün. Bunu üniversitemiz için yaptık. Fakülte binalarından hastanemizin değişim dönüşümüne kadar birçok konuyu Sayın Cumhurbaşkanımızla konuşma fırsatı bulduk. Devlet üniversitesi olarak devletimizin ve milletimizin başı - cumhuru Cumhurbaşkanımıza taleplerimizi ilettik. Üniversitemizin temel alt yapısına ilişkin çalışmalarımızı, projelerimizi anlattık. Bu projeler, devletimizin desteği olmadan yapılamaz. Sayın Cumhurbaşkanımız da destek olacağını kaydetti” dedi.
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