Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi’nde ilk kez "teğmen" eğitimi verildi

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) en zor ve kritik eğitimlerine ev sahipliği yapan Isparta Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkez Komutanlığı, bu kez bir ilke ev sahipliği yaparak, 1’inci Dönem Muvazzaf Subay Temel Eğitimlerini tamamlayan komando teğmenlerini mezun etti.

Daha önce birçok kez asteğmen ve komando eğitimleriyle öne çıkan Eğirdir Dağ Komando Okul Komutanlığı, bu kez verilen eğitimler sonunda 1. Dönem Muvazzaf Subay Temel Eğitimlerini tamamlayan komando teğmenlerini uğurladı. Teğmen rütbelerini takan 80 muvazzaf adayı, Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi’nden mezun oldu.

1. Dönem Muvazzaf Subay Temel Eğitimi mezuniyet töreni geçtiğimiz gün Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Eğitim Komutanlığı tören alanında gerçekleştirildi. Törene, Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkez Komutanı Tuğgeneral Ömer Faruk Bozdemir, Okul Komutanı Piyade Albay Fatih Köroğlu, Kurmay Başkanı Piyade Albay Ali Tanış, yüksek rütbeli subaylar ve teğmenler ile aileleri katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan program, Şahit Timi’nin yerini alması ile devam etti. Törende, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler’in Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkez Komutanlığına ve genç teğmenlere hitaben göndermiş olduğu mesaj da okundu.

"Umutlarınızı kaybetmeyerek, azim, irade, üstün çaba ile kendi fiziki ve psikolojik sınırlarınızı aşarak imkansızı başardınız”

Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkez Komutanı Tuğgeneral Ömer Faruk Bozdemir, "Mensubu olmakla her zaman iftihar edeceğiniz, mazisi şan ve şeref ile dolu Türk Silahlı Kuvvetlerinin ayrılmaz parçası Kara Kuvvetleri Komutanlığının subay kaynaklarından olan muvazzaf subay temel eğitimini başarı ile tamamladınız. Bugün büyük bir özveri, gayret ve sabır göstererek ulaştığınız başarının haklı gururunu ve sevincini yaşıyorsunuz. Sizler, vatanımızın her köşesinde yüce milletimizin her kesiminden şanlı yuva Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığına gelerek bu kutsal yuvada feyz aldınız. Yaşadığınız bütün zorluklara rağmen başarı umutlarınızı kaybetmeyerek, azim, irade, üstün çaba ile kendi fiziki ve psikolojik sınırlarınızı aşarak imkansızı başardınız. Sizlerle gurur duyuyoruz. Bundan sonra temel vazifeniz; Ulu Önder, ebedi Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün gösterdiği yolda ilerlemek, vatanın ve milletin menfaatini her şeyin üstünde tutmak, yüce milletimizin onur ve şerefini korumak, durum ve şartlar ne olursa olsun, kanınızın son damlasına kadar alacağınız vazifeyi başarmaktır" dedi.

"2 bin yılı aşkın tarihinin şerefli tanığı olan bu şanlı üniformayı taşımak büyük bir gurur ve sorumluluk vesilesidir"

Tuğgeneral Ömer Faruk Bozdemir konuşmasına şöyle devam etti:

"Genç teğmenler; üzerimizde taşıdığımız üniforma, asil Türk milletinin ve onun ayrılmaz bir parçası olan Türk Silahlı Kuvvetleri personelinin en şerefli simgesidir. Üniformamızın onurunda aziz şehitlerimizin mübarek kanının ve kahraman gazilerimizin verdikleri zorlu mücadelelerin büyük bir payı vardır. Bu mesleğin mensubu olarak, ordumuzun 2 bin yılı aşkın tarihinin şerefli tanığı olan bu şanlı üniformayı taşımak büyük bir gurur ve sorumluluk vesilesidir. Muharebe sahasının tüm fonksiyon alanlarında, öncü role sahip olan komandoların bir ferdi olarak, daima yaratıcı ve kendini sürekli geliştiren bir bakış açısına sahip olmak zorundayız. Bu kutsal yuvada göreve başladığınız andan itibaren yemininize sadık kalarak emir komuta sisteminin dışına çıkmayacağınıza, mutlak itaat anlayışı içerisinde onur ve şerefle büyük hizmetler yapacağınıza inanıyor ve sizlere güveniyoruz. Sizleri kutluyor ve bu şerefli yolda engin başarılar diliyorum."

Tuğgeneral Bozdemir’in konuşması sonrasında Subay Temel Eğitimini birincilikle bitiren Piyade Teğmen Bilal Kardeşoğlu, "Bugün en az omuzlarımızdaki yıldızlar kadar yüreğimizde parlayan yıldızlarla da dimdik, coşkuyla ve gururla huzurlarınızdayız" ifadelerini kullandı. Piyade Teğmen Bilal Kardeşoğlu daha sonra yaş kütüğüne isimliğini çaktı.

Dereceye girenler ödüllendirildi

Subay Temel Eğitimi mezuniyet töreninde dereceye giren, kursta başarılı olan, dönem birincisi Piyade Teğmen Bilal Kardeşoğlu, dönem ikincisi Piyade Teğmen Mehmet Can Ülver, dönem üçüncüsü Piyade Teğmen Murat İlaslan, eğitim birincisi Piyade Teğmen Ömer Faruk Yeke, atış birincisi Piyade Teğmen Yasin Erdoğan, spor birincisi Piyade Teğmen Tayfun Karaca, disiplin birincisi Piyade Teğmen Doğan Ünal’a diploma, bröve ve ödüllerini Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanı Tuğgeneral Ömer Faruk Bozdemir takdim etti.

Diğer teğmenlerin brövelerini ve belgelerini Okul Komutanı Piyade Albay Fatih Köroğlu, Kurmay Başkanı Piyade Albay Ali Tanış, yüksek rütbeli subaylar ve kurs komutanları takdim etti.

Dağcılık gösterisi ilgiyle izlendi

Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkez Komutanlığının kahraman komandoları törende kısa bir gösteri yaptı. Komandoların yapmış oldukları gösteri büyük alkış aldı. Komandolar gösterilerini Atatürk Portresi açarak tamamladı. Tören, askeri bando eşliğinde geçit töreniyle sona erdi.