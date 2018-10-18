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18 Ekim 2018 Perşembe 02:22

Ekipler konsolosluk konutundaki incelemelerini tamamladı

Kayıp Gazeteci Cemal Kaşıkçı olayı için Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu Konutu’na giren olay yeri inceleme ekipleri, yaklaşık 9 saat yaptıkları incelemelerin ardından konuttan ayrıldı.

Ekipler konsolosluk konutundaki incelemelerini tamamladı
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Kayıp Gazeteci Cemal Kaşıkçı olayı için Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu Konutu’na giren olay yeri inceleme ekipleri, yaklaşık 9 saat yaptıkları incelemelerin ardından konuttan ayrıldı.

Kayıp Gazeteci Cemal Kaşıkçı ile ilgili inceleme yapmak üzere heyet Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu Konutu’na saat 16.40’ta gelerek çalışmalarına başlamıştı. Aralarında olay yeri inceleme ekipleri, uzman ekipler ve adli tıp kurumu uzmanlarının da bulunduğu heyet gecenin ilerleyen saatlerine kadar çalışmalarını sürdürdü. Konutun bulunduğu bölgede drone uçurarak incelemelerini sürdüren ekip, konutun bahçesi ve çatısı olmak üzere her noktada incelemelerde bulundu. Çalışmalar sırasında ekiplerden bazıları 17.30 sıralarında konuttan ayrılırken, akşam saatlerinde hassas burunlu arama köpeği getirildi. Yapılan çalışmaların ardından ekip yaklaşık gece 01.48 itibariyle çalışmalarını tamamladı. Yaklaşık 9 saat süren çalışmaların ardından ekip konuttan ayrıldı.
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