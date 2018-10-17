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17 Ekim 2018 Çarşamba 10:18

Ekmek çamın ucunda

Balıkesir’de ağaç budayan orman işçileri görenlerin yüreğini ağzına getiriyor. Yerden 50 metre yüksekte ağaçları budayarak hayatlarını kazanan orman işçilerinin ağaçların zirvesindeki akrobasiyi andıran anları kameralar tarafından...

Ekmek çamın ucunda
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Balıkesir’de ağaç budayan orman işçileri görenlerin yüreğini ağzına getiriyor. Yerden 50 metre yüksekte ağaçları budayarak hayatlarını kazanan orman işçilerinin ağaçların zirvesindeki akrobasiyi andıran anları kameralar tarafından görüntülendi.

Balıkesir’de ekmek parası için mücadele eden işçiler, yerden 50 metre yüksekte budadıkları her ağaç için 31 lira kazanıyor. Gökyüzüne uzanan ağaçların arasında budama işi yapan işçiler, her yıl yaklaşık 4 bin ağacı buduyor. Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü tarafından Dursunbey, Sındırgı, Bigadiç ve Edremit Orman İşletme Müdürlüklerinde yaklaşık 450 hektar sahada 3 milyona yakın genç fidanın korunması için yaklaşık 4 bin ağacın dalları budanırken, işçileri görenlerin yüreği ağzına geliyor. Budama işlemini yürüten 34 sertifikalı işçi, iş sağlığı ve güvenliğine yönelik tüm tedbirler alınarak çalıştırılıyor. Zaman zaman yerden 50 metre yükseklikte çalışan işçiler budadıkları her ağaç için 31 lira kazanıyor. Sındırgı, Dursunbey, Edremit ve Bigadiç gibi farklı İşletmelerde budama çalışmaları sürdürülürken Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü budama sezonunda yaklaşık 4 bin ağacın budanması karşılığında çalışan 34 işçiye 124 bin lira ödeyecek.
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