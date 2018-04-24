Ekmek değil, iş kuyruğu

İş-Kur Diyarbakır İl Müdürlüğünce Toplum Yararına Çalışma programı kapsamında 170 kişinin işe alınacağı duyuruldu. Bugün başlayan başvurularda vatandaşlar kurum önünde metrelerce kuyruk oluşturdu.

Diyarbakır’da TYP çerçevesinde 170 kişinin alınacağı ilanına çıkan İş-Kur, vatandaşların başvurularını bugün almaya başladı. Sabah saatlerinden itibaren kurumun önüne gelen vatandaşlar izdihama neden oldu. Kurumun açılması ile birlikte başvurularını erken yapmak isteyen vatandaşlar kapıya yığıldı. Bir süre yaşanan izdihamın ardından güvenlik görevlileri tarafından vatandaşların sıraya girmesi istendi. Kadın ve erkeklerin ayrı ayrı sıraya girmesinin ardından metrelerce kuyruk oluştu.

“Görüyorsunuz, anlatmaya gerek yok”

İş başvurusu yapmak isteyen Ferit Kalkan, İş-Kur’a 4 yıldır başvurduğunu fakat hiç olumlu yanıt almadığını dile getirerek, “İnşallah Allah nasip eder bize. Yetkililerden ricam Diyarbakır’a gençlere yardımcı olsunlar. Umut ediyorum ki sıra bize gelir” dedi.

Naif Yakın isimli vatandaş ise üç kere başvurduğunu sıranın kendisine gelmediğini söyledi. Yakın, “Millet perişan durumda. 9 aylık geçici iş için insanlar metrelerce kuyruk oluşturdu” diye konuştu.

Mahmut Orhan da iş başvurusu yapmak için sabahın erken saatlerinden itibaren kuruma geldiklerini belirterek, “Görüyorsunuz anlatmaya gerek yok, sağımız solumuz sıra. Diyarbakır’da işsizlik çok, çocuğumuza bir lokma ekmek götürmek istiyoruz. Sıra çok fazla ama umudumuzu da kaybetmek istemiyoruz” şeklinde konuştu.