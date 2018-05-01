Ekmek parası için ölüme davetiye çıkardı

Antalya’da 7 katlı bir apartmanın dış cephe boyama işini gerçekleştiren işçinin, yerden yaklaşık 15 metre yüksekte ince yuvarlak demir iskelet üzerinde hiçbir önlem almadan yürümesi yürekleri ağza getirdi.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dünyada ve Türkiye’de alanlarda coşkuyla kutlanırken, Antalya’da önceki gün Muratpaşa ilçesinde tadilata alınan bir apartmanda çalışan işçi, hiçbir güvenlik önlemi almadan demir iskelet üzerinde akrobatlar gibi yürüdü. 50 yaşlarında olduğu tahmin edilen, elinde fırça, boya ve su şişeyle onlarca metre yükseklikte güvenlik önlemi almadan çalışan işçi, tehlikeye de davetiye çıkarttı. İşçiyi gören çevre bina sakini bir vatandaş ise o anları saniye saniye cep telefonuyla kaydetti.

Öte yandan görüntüleri çeken vatandaş ile işçi arasındaki diyalog dikkat çekti. Vatandaş, ekmek parasının bu kadar zor kazanıldığını söyleyerek, "Bu dayıma bir kemer bile takmıyorlar" şeklinde sitemde bulundu. İnşaat işçisi, yaptığının çok tehlikeli olduğunu söyleyen vatandaşa “Ne yapayım?” diye cevap verdi. İşçi, görüntüsünün çekildiğini fark edip kısa süreli tepki gösterdi ancak aynı şartlarda çalışmaya devam etti.