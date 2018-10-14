Ekmekten yara bandı çıktığı iddiası

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde bir fırından satın alınan ekmeğin içinden yara bandı çıktığı iddia edildi.

Edinilen bilgiye göre Çorlu’da Şeyhsinan Mahallesi’nde ikamet eden Alipaşa Küpçü adlı vatandaş, bir fırından aldığı ekmeğin içinden yara bandı çıktığını öne sürdü. Ekmeğin içindeki yara bandını oğlu Cengizhan Küpçü’nün fark ettiğini söyleyen Alipaşa Küpçü, çocuğun gördüğü manzara karşısında midesinin bulandığını tüm gün yemek yiyemediğini ve aç yatmak zorunda kaldığını iddia etti.

"Sürekli ekmek aldığım bir fırından önceki sabah yine ekmek aldım" diyen Alipaşa Küpçü, "Kahvaltıda yemek yerken ekmek çocuğumun elindeydi ekmeği parçaladı. Parçalayınca baba bu ne dedi, bir şey var bunun içinde dedi. Ben de mayadır kütle halinde kalmıştır dedim ’yok farklı bir şey’ dedi. Elime aldım baktım yara bandıydı" dedi.

Ekmeğin içindeki yara bandını görünce şaşırdığını da kaydeden Küpçü, "Bu şekilde görünce şaşırdım. Hemen aldım o sinirle ekmek fırınına gittim ’bu nedir, bu kadar da olmaz ekmekten yara bandı çıkması çok saçma bir şey değil mi niye dikkat etmiyorsunuz’ dedim. ’Çocuğun eli kesilmiştir, dikkat etmemişlerdir’ dedi fırıncı. Aldı elimden ekmeği kasaya attı. Ben de o tepki üzerine sinirlendim aldım ekmeği eve geri geldim" diye konuştu.

Küpçü, "Vatandaşlar dikkat etsin. Denetimlerin daha sık ve özenli yapılmasını istiyorum. Zabıta ya da fırıncılar odası kim denetliyorsa denetlemesi gerekir. Ayda bir de olsa kontrol etmesi gerekir. Ben hiç birine inanmıyorum, kesin bilmiyorum ama hiçbirinin hijyen belgesi yoktur, sağlıkla ilgili bir sürü sorunları vardır. Bunlara dikkat etmeyen insan Allah bilir üretimde daha nelere dikkat etmiyorlardır. Kalifiye eleman çalıştırmıyorlar, sokaktan geçen herkesi fırına alıp işçi yaparsanız olacağı sonuç da budur. Bu da insanların sağlığı ile oynamaktır. Buna dikkat edilmeli" şeklinde konuştu.

Ekmeğin içindeki yara bandını ilk fark eden Cengizhan Küpçü ise, "Ekmeği böldüm, böldüğüm gibi babama seslendim dedim ’baba bu ete benziyor yiyeyim mi?’ dedim. Sonra da yara bandı olduğunu fark etti. Ben acayip bir yemek aşığıyım ama bunu gördüğüm an yemekten kalkıp doğruca içeri gittim. Ondan sonra geldim oturdum su içtim mide bulantısından yemek bile yiyemedim o akşam karnım aç yattım" dedi.