Eksi 250 metreden sevgilisine evlilik teklif etti

Bartın’da Amasra Türkiye Taş Kömürleri İşletmesinde 28 yaşındaki Tanju Korkmaz, sevdiği kıza-250 metrede çektiği video ile sürpriz evlilik teklifi yaptı.

Bartın’ın Amasra ilçesinde TTK’ya ait maden ocağında çalışan 28 yaşındaki Tanju Korkmaz, 1 yıllık sevgilisi 24 yaşındaki Sibel Yamak’a sürpriz bir evlilik teklifi yapmak istedi. Bunun için Amasra Müessesesi’nde çalışırken arkadaşlarının da yardımı ile video hazırladı. Genç, videoda sevdiği kıza, “Sevgili Sibel, şu an sana Amasra maden ocağından sesleniyorum. Unutma ki ben seni yer üstünde sevdiğim kadar yer altında da seviyorum. Bunu buradan görebilirsin. Açıkçası seninle sevgili olmaktan bıktım. Bu mutluluğu ve huzuru seninle ebediyen yaşamak istiyorum. Seni her daim yanımda görmek istiyorum. Sana ömrümü, yüreğimi, kalbimi veriyorum. Sen de bana ömrünü, yüreğini kalbini verebilir misin? Benimle yaşlanmaya var mısın? Bizimkisi bir aşk hikayesiydi. Ben bu hikayedeki mutlu sonu görmek istiyorum. Şimdi sözlerime kulak vermeni istiyorum. Bana bir söz, bir evet demeni istiyorum, Benimle evlenir misin Sibel?” sözleriyle seslendi.

Hazırladığı videoyu daha sonra Zonguldak’ın Çaycuma ilçesi meydanında sevgilisine sürpriz şekilde izleten genç, elinde çiçekle sevgilisine teklifini yineledi. Teklifi kabul eden Sibel Yamak’ta alkışlar eşliğinde ‘evet’ dedi. Genç daha sonra mutluluklarını dans ederek kutladı.

Sevdiği kıza, bu şekilde bir sürpriz yapmak istediğini belirten Korkmaz, “Aklımıza böyle bir fikir geldi. Güzel oldu. İkimiz içinde unutulmayacak bir andı. Teklifimizde kabul edildi. Çok mutluyum” dedi.