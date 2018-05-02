GENEL:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

02 Mayıs 2018 Çarşamba 10:30

’Ekşi ışkın’ yedi, fenomen oldu

Hatay’da doğadan topladığı ’dağ muzu’ olarak da bilinen ’ekşi ışkın’ları iştahla yerken çektiği videosuyla sosyal medyada fenomen olan çoban, Türkiye’nin her yerinden vatandaşların kendisini arayarak ekşı ışkın göndermesini istediklerini söyledi.

'Ekşi ışkın' yedi, fenomen oldu
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Hatay’da doğadan topladığı ’dağ muzu’ olarak da bilinen ’ekşi ışkın’ları iştahla yerken çektiği videosuyla sosyal medyada fenomen olan çoban, Türkiye’nin her yerinden vatandaşların kendisini arayarak ekşı ışkın göndermesini istediklerini söyledi.

Hatay’ın Hassa ilçesinde çobanlık yapan Ali Kuşçu, dağ muzu olarak da bilinen ekşi ışkın yerken kendi videosunu çekerek sosyal medyada paylaştı.

Kuşçu’nun, ’eşkışkın’ olarak telaffuz ettiği ekşi ışkını iştahla yemesi ve konuşma aksanı, sosyal medya kullanıcılarından yoğun ilgi görmesine neden oldu.

Doğada mevsimsel olarak kendiliğinden yetişen ekşi ışkının çoğu hastalığa faydalı olduğunu da söyleyen Kuşçu’nun videoları yüz binlerce vatandaş tarafından izlendi.

Ali Kuşçu, videonun paylaşım rekorları kırması üzerine fenomen olmayı beklemediğini belirterek, “İnsanlardan çok ilgi görüyorum. Milyonlarca insana ulaştı ve ekşi ışkını öğrendi insanlar. Sürekli arıyorlar, gönderebildiğim kadar gönderiyorum ama yetişemiyorum. Memleketimizin de tanıtımını yapmış olduk, ekşi ışkının da” ifadelerini kullandı.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku