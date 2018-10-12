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12 Ekim 2018 Cuma 10:13

El Bab şehidi unutulmadı

Tekirdağ Valisi Mehmet Ceylan, 2017 yılında Fırat Kalkanı Harekatı’nda El Bab’da şehit olan Piyade Astsubay Yunus İşcan’ın Hayrabolu ilçesi Şalgamlı Mahallesi’nde ikamet eden ailesini ziyaret etti.

El Bab şehidi unutulmadı
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Tekirdağ Valisi Mehmet Ceylan, 2017 yılında Fırat Kalkanı Harekatı’nda El Bab’da şehit olan Piyade Astsubay Yunus İşcan’ın Hayrabolu ilçesi Şalgamlı Mahallesi’nde ikamet eden ailesini ziyaret etti.

Şehit ailelerinin daima yanında olduklarını belirten Vali Ceylan, "Sizler bize şehitlerimizin emanetisiniz. Biz de bu emanete en iyi şekilde bakmakla yükümlüyüz. Sizler bizim ailelerimizdensiniz ve taleplerinizi her zaman yerine getirmeye hazırız" dedi.

Vali Mehmet Ceylan’a ziyareti sırasında Hayrabolu Kaymakam Vekili Muratlı Kaymakamı Dr. İsmail Altan Demirayak ve Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Hasan Yılmaz eşlik etti.
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