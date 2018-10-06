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06 Ekim 2018 Cumartesi 19:30

El nakışı ile işlenen Kur’an-ı Kerim 32 yılda bitti

Pakistan’ın Pencap eyaletindeki küçük bir kentte yaşayan Nasim Ahtar isimli bir kadın 32 yıl boyunca devam ettiği el nakışı Kur’an-ı Kerim’i bitirdi. Ahtar, dünyada bir ilk olduğunu iddia ettiği Kur’an-ı Kerim’i müzeye hediye etti.Pakistan’ın...

El nakışı ile işlenen Kur'an-ı Kerim 32 yılda bitti
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Pakistan’ın Pencap eyaletindeki küçük bir kentte yaşayan Nasim Ahtar isimli bir kadın 32 yıl boyunca devam ettiği el nakışı Kur’an-ı Kerim’i bitirdi. Ahtar, dünyada bir ilk olduğunu iddia ettiği Kur’an-ı Kerim’i müzeye hediye etti.

Pakistan’ın Pencap eyaletindeki Gujrat’da yaşayan Nasim Ahtar isimli bir kadın tam 32 yıl boyunca kendi eliyle Kur’an-ı Kerim’i nakşetti. Ahtar, dünyada bir eşi olmadığını iddia ettiği çalışmasını ise Suudi Arabistan’ın Medine’de kentinde bulunan Kur’an-ı Kerim Müzesi’ne hediye etti. Yaptığı çalışmayı çeşitli basın kuruluşlarına anlatan Ahtar, “Bu Kur’an-ı 32 yıl içinde tamamladım Genç yaşımda başladım ve yaşlanana kadar devam ettim. Yaptığım tüm araştırmalar sonucu dünyada böyle bir çalışma yapan ilk kadının kendim olduğu sonucuna vardım. Bu benim bağımsız çalışmam” ifadelerini kullandı.

1987 yılında başladığı süreçte çok emek verdiğini belirten Ahtar,”Her gece abdestimi alıp çalışıyordum ve Allah’a şükür işimi bu sene bitirdim" dedi.
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