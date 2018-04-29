GENEL:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

29 Nisan 2018 Pazar 17:31

Elazığ’da sağanak yağış etkili oldu

Elazığ’da meteorolojinin önceden uyardığı sağanak yağış etkili oldu.

Elazığ'da sağanak yağış etkili oldu
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Elazığ’da meteorolojinin önceden uyardığı sağanak yağış etkili oldu.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü Elazığ Tahmin ve Uyarı Merkezi; Elazığ, Bingöl, Adıyaman ve Tunceli’de öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yaptı. Meteorolojinin önceden uyardığı sağanak yağış Elazığ’da etkili oldu. Yaklaşık yarım saat süren yağış sonrasında bazı yollarda su birikintileri oluştu. Sürücüler yollarda temkinli ilerlerken hazırlıksız yakalan vatandaşlar ise ıslanmaktan kurtulamadı.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü rüzgarın yağış öncesi ve yağış esnasında kuvvetli eseceğini aktararak, ilgililerin tedbirli olmasını istedi.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku