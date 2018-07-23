GENEL:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

23 Temmuz 2018 Pazartesi 10:23

Elazığ’da sezonun ilk dev turna balığı yakalandı

ELAZIĞ (İHA) – Elazığ’da Karakaya Barajı’nda ava çıkan balıkçıların oltasına dev turna balığı takıldı.Karakaya Barajı’nda ava çıkan balıkçılar, 67 kilogram ağırlığında, 1 metre boyunda dev turna balığı yakaladı. Yakalanan...

Elazığ'da sezonun ilk dev turna balığı yakalandı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

ELAZIĞ (İHA) – Elazığ’da Karakaya Barajı’nda ava çıkan balıkçıların oltasına dev turna balığı takıldı.

Karakaya Barajı’nda ava çıkan balıkçılar, 67 kilogram ağırlığında, 1 metre boyunda dev turna balığı yakaladı. Yakalanan turna balığını balıkçılar pazarına getiren balıkçı Murat Canpolat, kilosunu 30 liradan satışa çıkardı. Görenleri şaşkına çeviren dev turna balığıyla bazı vatandaşlar hatıra fotoğrafı çektirdi.

Balığı Karakaya Barajı 8. Bölgede yakaladığını belirten Canpolat, "Net ağırlığı 67 kilogramdır. Bu şekilde tüm olarak alınırsa kilosunu 18 liradan satacağız. Yoksa normal şekilde kilosu et olarak 30 liradan verilecek. Sezonun ilk büyük balığı. İnşallah iyi olur ve sürekli de gelir. Dün akşam geldiği zaman vatandaşların tepkisi daha güzeldi” dedi.

Yurt dışından geldiğini ve çocukluğunun burada geçtiğini dile getiren Mehmet Ateş ise "Elazığ’a son 45 yılda 4’üncü gelişim. Maziyi tazeleyeyim dedim. Kapalı Çarşı’da böyle bir balık görünce şok oldum. Durup bakayım dedim. Resimlerini çekip Almanya’da göstereceğim" diye konuştu.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku