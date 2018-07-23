Elazığ’da sezonun ilk dev turna balığı yakalandı

ELAZIĞ (İHA) – Elazığ’da Karakaya Barajı’nda ava çıkan balıkçıların oltasına dev turna balığı takıldı.

Karakaya Barajı’nda ava çıkan balıkçılar, 67 kilogram ağırlığında, 1 metre boyunda dev turna balığı yakaladı. Yakalanan turna balığını balıkçılar pazarına getiren balıkçı Murat Canpolat, kilosunu 30 liradan satışa çıkardı. Görenleri şaşkına çeviren dev turna balığıyla bazı vatandaşlar hatıra fotoğrafı çektirdi.

Balığı Karakaya Barajı 8. Bölgede yakaladığını belirten Canpolat, "Net ağırlığı 67 kilogramdır. Bu şekilde tüm olarak alınırsa kilosunu 18 liradan satacağız. Yoksa normal şekilde kilosu et olarak 30 liradan verilecek. Sezonun ilk büyük balığı. İnşallah iyi olur ve sürekli de gelir. Dün akşam geldiği zaman vatandaşların tepkisi daha güzeldi” dedi.

Yurt dışından geldiğini ve çocukluğunun burada geçtiğini dile getiren Mehmet Ateş ise "Elazığ’a son 45 yılda 4’üncü gelişim. Maziyi tazeleyeyim dedim. Kapalı Çarşı’da böyle bir balık görünce şok oldum. Durup bakayım dedim. Resimlerini çekip Almanya’da göstereceğim" diye konuştu.