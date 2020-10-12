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30 Kasım 2020 Pazartesi 14:02

Elektronik Sigara Nedir?

Elektronik Sigara Nedir?
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Sigara kullanıcılarının elektronik sigara nedir ya da nasıl çalışır gibi soruların yanıtlarını merak ettiğini biliyoruz. Elektronik sigara temelde atomizer ve bataryadan oluşan bir cihaz olduğunu söyleyebiliriz. Pek çok kişi bu cihazın kullanımının tamamen zararsız olduğunu düşünüyor olsa da bu bilgi doğru değildir. Elektronik sigaranın genellikle sigara içmek istemeyen, gün içerisinde daha az içmek yani azaltmak isteyen ya da sigarayı bırakmak isteyenler tercih ettiği bir ürün olduğunu belirtmek mümkün.

Cihazın parçalarından biri olan atomizer ısı yardımı ile içerisinde bulunan sıvıyı buhar haline dönüştürüyor. Atomizerin ısı ihtiyacını karşılayan ise elektronik sigaraların bataryaları oluyor. Elektronik sigaradan çıkan madde sigara dumanı gibi görünüyor olsa da aslında içerisinde bulunan sıvının buharlaşmış halidir. Nefes çekme esnasında bu sıvının buharı da dışarıya çıkabiliyor.

Elektronik sigara özellikle sigara dumanının kokusunun kıyafetlerine, saçlarına sinmesinden, kül tablası, çakmak, dökülmüş tütün görüntülerinden rahatsız olanlar için bir seçeneğe ya da bir alternatife dönüşüyor. Elbette bu ürünler de tamamen zararsız değildir. Sadece sigarayı bırakamayanlar için bir seçenek olabiliyor ve daha ekonomik olması, kıyafetlere ve saçlara daha az koku sinmesi gibi çeşitli avantajlarının olması nedeniyle ön plana çıkıyor. Aynı zamanda kişinin sigara içme isteği üzerinde etkili olabiliyor. Sigara paketi ve çakmak taşımak, kül tablası temin etmek gibi sıkıntıları da ortadan kaldırıyor.

Aynı zamanda sigaradan daha ekonomik bir seçenek olması da kullanıcıların bu ürünlere ilgi görmesinin nedenleri arasında yer alıyor. Çok sayıda kullanıcı geleneksel sigaradan aldıkları hissi elektronik sigaradan da aldığını dile getiriyor. Günümüzde elektronik sigara dendiğinde ilk akla gelen markalardan biri gloTM oluyor. Markanın internet sitesinde ise vape de dahil olmak üzere markanın cihaz modeli ve çalışma prensibi hakkında her türlü bilgi bulunuyor.

Tam olarak şarj edildiğinde gün içerisinde 20 kez içim imkanı sunan elektronik sigaralar aynı zamanda ara vermeden 3 kez üst üste kullanım olanağı da tanıyor. Daha detaylı bilgi almak ya da markanın ürünlerini daha yakından incelemek isteyenler ncglo.com adresine tıklayabilir.

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