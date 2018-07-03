Emekli emniyet müdüründen çocuk kitabı

Emekli emniyet müdürü Arif Bozdemir, çocuklar için yazdığı "Canko-Yol Kapanı" adlı polisiye romanı, Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’e hediye etti.

Bursa’da uzun yıllar görev yapan emekli emniyet müdürü Arif Bozdemir, Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’i ziyaret etti. Emekli olduktan sonra çocuk kitabı yazmaya başladığını söyleyen Arif Özdemir, ilk kitabı "Canko - Yol Kapanı" adlı polisiye romanı Başkan Mustafa Bozbey’e tanıttı. Arif Bozdemir, "Emekli olduktan sonra çocuklara yönelik ne yapabilirim düşüncesiyle ilk kitabım ‘Canko - Yol Kapanı’ adlı romanı kaleme aldım. Çocuklarımıza, çevre ve insan sevgisini, adalet duygusunu bu şekilde kazandırmayı hedefliyorum. Bu kitap aynı zamanda Bursa’nın da bir kitabı. ‘Nilüfer çayından başlamak üzere, Nilüfer Bursa’da bir ilçenin adıdır, Nilüfer Bursa’da bir çiçeğin adıdır, ama Nilüfer Orhan Gazi’nin eşinin adıdır’ diyerek başlıyor ve çocuklara hem Bursa hakkında önemli bilgiler veriyor, hem de şuurlanmalarını sağlıyor" dedi.

Bozbey, “Çocuklar için kalıcı eserler bıraktığınız için, kitabınızda şehri onlara anlattığınız için teşekkür ederim. Çocuklarımızın kitap okumalarını istiyoruz, çünkü okuyan çocuk her alanda başarılı olur” dedi.