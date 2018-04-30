Eski Deniz Kuvvetleri Komutanı Emekli Oramiral Özden Örnek son yolculuğuna uğurlanıyor.15 gündür tedavi gördüğü hastanede dün sabah saatlerinde hayatını kaybeden eski Deniz Kuvvetleri Komutanı Emekli Oramiral Özden Örnek son yolculuğuna uğurlanıyor. Levent Camii’nde düzenlenen cenaze törenine Örnek’in çok sayıda seveni katıldı. Örnek, ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.
Emekli Oramiral Özden Örnek son yolculuğuna uğurlanıyor
Eski Deniz Kuvvetleri Komutanı Emekli Oramiral Özden Örnek son yolculuğuna uğurlanıyor.