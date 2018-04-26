Emet’te 250 öğrenciye Cevizdere Zaferi anlatıldı

Kütahya’nın Emet ilçesinde Miili Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen panelde, ilçede bulunan okullardan 250 öğrenciye Emet Cevizdere Zaferi anlatıldı.

Emet Termal Otel Toplantı Salonu’nda yapılan etkinliğe İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Cöre, Kütahya Bilim Sanat Merkezi Müdürü Murat Fazıl Akkoç, Emet Cevizdere Araştırma Derneği Başkanı Ali Duyan, Ecdat Derneği Üyeleri, Emet Cevizdere Zaferini anlatan porojeleriyle, Busa’da düzenlenen yarışmada 2. olan Kütahya Bilsem öğrencileri Sueda Kocaman ve Zeynep Mert, Emet’li Gaziler, Okul Müdürleri ve öğrenciler katıldı. Etkinlikte sinevizyon gösterisi ile Cevizdere Zaferi öğrencilere izletildi ve Cevizdere zaferinin tarihteki önemi konuşmacılar tarafından anlatıldı.

’’Emet’e Gazi ünvanı verilmelidir’’

Emet Cevizdere Araştırma Derneği Başkanı Ali Duyan, yaptığı açıklamada, ’’Öncelikle ben Kütahya Bilsem öğrencilerimizi bu projeyle Bursa’da düzenlenen yarışmada 2. olarak ilçe tanıtımımıza çok büyük katkıda bulundukları için teşekkür ediyorum. Milli Mücadele döneminde Emet’te yaşanan olaylarda 4 tane büyük olay var. Birisi Doktor Fazıl Bey dönemi. Dok tor Fazı Bey döneminde aklımızdan hiç çıkmayacak olan Emet Milli Müfrezesini güçlü hale getirmesidir. Emet Milli Müfrezesi Gediz’in düşman işgalinden kurtarılmasında, Simav ilçemizin kurtarılmasında önemli rol oynamış, Doktor Fazıl Bey’e bu görevlerinden dolayı Gördes, Demirci dolayları kumandanı ünvanı verilmiştir. Bunun akabinde Emet Hükümet Konağı baskını, 40 tane yunanlının öldürülmesi, Değirmesaz olaylarında 6 tane yunanlının öldürülmesi ve Cevizdere’de bir tabur yunanlının yok edilmesi onun akebinde 4 alayın Emet’in üzerine gönderilmesi ve düzenli ordumuzun karşısında olması gereken 4 alayı Emetlilerin üzerine çekmesiyle milli mücadeleye olan katkımız ortadır. Biz çalışmalarımızı Emet istiklal madalyası alıncaya kadar ve gazilik ünvanı verilinceye kadar devam edeceğiz.

’’Emet ilçemizin ve Cevizdere zaferinin tanıtımına katkıda bulunmaya çalıştık’’

Emet Cevizdere Zaferini anlatan porojeleriyle Busa’da düzenlenen yarışmada 2. olan Kütahya Bilsem öğrencileri Sueda Kocaman ve Zeynep Mert, yaptıkları açıklamada, ’’Milli mücadelemizde çok önemli olan bir zaferin projesiyle Bursa’da yarışmaya girdik. Kıl payı diyebileceğimiz bir farkla birinciliği kaçırdık. Bize bu fikri tarih öğretmenimiz Özlem Sunar verdi. Bu olay Kütahya genelinde biliniyor ama Bursa’da birçok tarih öğretmeninin bu olayı bilmediğini ve biz anlatınca çok etkilendiklerini gördük. Hatta ağlayanlar oldu. Emet ilçemizin ve Cevizdere zaferinin tanıtımına katkıda bulunmaya çalıştık’’ dedi.

Bilindiği gibi Cevizdere zaferi çok önemli bir zafer. Fakat çok önemli olmasına rağmen Emet’te, Küthaya’da Ülkemizde çok da bilinmemektedir. Bunu mutlaka biz ülkemizde dillendirmek zorundayız. Öğrencilerimiz de bunu bir TÜBİTAK projesi haline getirdiler. Proje haline gelirken gazilerimiz, Ecdat Vakfı Başkanı, Kaymakamımız, Cevizdere Araştırma Derneğimiz ve İlçe Milli Eğitim Müdürümüz bu konuda bize çok yardımcı oldular. TÜBİTAK bölge yarışmasında projemiz 2. oldu. Çocuklarımızı ve Emet halkını tebrik ediyoruz verdikleri destekten dolayı’’ ifadelerini kullandı.