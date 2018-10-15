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15 Ekim 2018 Pazartesi 15:04

Emisyon skandalı Opel’e de sıçradı

Alman otomotiv firması Opel’in Rüsselsheim kasabasındaki genel merkezine emisyon değerlerinde oynama yapıldığı iddiasıyla Hessen Eyalet Savcılığı’nın talimatıyla baskın düzenlendi.

Emisyon skandalı Opel'e de sıçradı
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Alman otomotiv firması Opel’in Rüsselsheim kasabasındaki genel merkezine emisyon değerlerinde oynama yapıldığı iddiasıyla Hessen Eyalet Savcılığı’nın talimatıyla baskın düzenlendi.

Geçtiğimiz yıl Fransız şirketi Fransız Peugeot Grubuna satılan Alman otomotiv firması Opel’in Frankfurt yakınlarındaki Rüsselsheim kasabasındaki genel merkezine Hessen Eyalet Savcılığı’nın talimatıyla baskın düzenlendi. Firmanın 95 bin araçtaki emisyon değerlerini değiştirdiği ihbarıyla harekete geçen yetkililer uzmanlar eşliğinde birçok belgeye ve bilgisayara el koydu. Soruşturma geniş çaplı olarak devam ediyor.
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