Emniyet Genel Müdürlüğüne Celal Uzunkaya atandı.
IHAAW213544-GEN/25-07-2018 - Emniyet Genel Müdürlüğüne Celal Uzunkaya atandı. 25.07.2018 21:35:44 TSI NNNN
IHAAW213544-GEN/25-07-2018 - Emniyet Genel Müdürlüğüne Celal Uzunkaya atandı. 25.07.2018 21:35:44 TSI NNNN
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