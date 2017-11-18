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18 Kasım 2017 Cumartesi 23:53

Emniyet personeli şehit aileleri ile bir araya geldi

Ortaca ve Köyceğiz’de görev yapan emniyet personeli şehit aileleri ile bir araya geldi.Ortaca ve Köyceğiz İlçe Emniyet Müdürlüğünce Dalyan Su Ürünleri Kooperatifi (DALKO) ve Köyceğiz Belediyesinin desteğiyle gerçekleştirilen “Hiç...

Emniyet personeli şehit aileleri ile bir araya geldi
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Ortaca ve Köyceğiz’de görev yapan emniyet personeli şehit aileleri ile bir araya geldi.

Ortaca ve Köyceğiz İlçe Emniyet Müdürlüğünce Dalyan Su Ürünleri Kooperatifi (DALKO) ve Köyceğiz Belediyesinin desteğiyle gerçekleştirilen “Hiç Değilse Senede Bir Gün” projesi kapsamında iki ilçede görev yapan emniyet personeli ile şehit aileleri Dalyan Kanalı ve Sultaniye Kaplıcalarını gezme fırsatı yakaladı.

Dalyan Deniz Kızı Restoranda bir araya gelen emniyet personeli ve şehit yakınları tekneler ile Köyceğiz Sultaniye Kaplıcalarına taşındı. Dalyan Kanalında tekne turu yapılmasının ardından DALKO tesislerini gezen katılımcılara Ortaca Kaymakamı Oktay Erdoğan ve Ortaca İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Evren Ekmekçi’de eşlik etti.

Şehitlerin emaneti olan yakınları ile birlikte olmaktan mutluluk duyduğunu dile getiren Ortaca İlçe Emniyet Müdürü Orhan Gürbüz, “Devletimiz her zaman şehit ailelerinin yanında olmaya devam edecek. Hep beraber güzel bir gün geçirdik. Desteğini esirgemeyen DALKO başkanı Arif Yalılı’ya teşekkür ediyorum” dedi.

Etkinliğe, Ortaca Kaymakamı Oktay Erdoğan, Ortaca İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Evren Ekmekçi, Ortaca İlçe Emniyet Müdürü Orhan Gürbüz, Köyceğiz İlçe Emniyet Müdürü Yılmaz Lima, DALKO Başkanı Arif Yalılı ve şehit yakınları katıldı.

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