En yakışıklı kemere otomobil bedava

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) tarafından emniyet kemerini teşvik için açılan tasarım yarışmasında birinci olana otomobil hediye edilecek.

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Hizmetleri Başkanlığınca, trafik güvenliği konusunda çocukların bilgilendirilmesi, onlara trafikte doğru davranışların kazandırılması için 9 Mayıs 2018- 31 Ağustos 2018 tarihleri arasında "Bu Kemer Sana Çok Yakışır" adı altında görsel tasarım, afiş tasarımı ve slogan kategorilerinde araç içerisinde emniyet kemeri kullanımını teşvik etmek maksadıyla "emniyet kemeri" temalı internet sayfası üzerinden online yarışma düzenlenecek. Görsel tasarım kategorisinde internet sitesi üzerinde en çok beğeni alan ilk 3 yarışmacıdan 1’inciye otomobil, 2’nciye bilgisayar, 3’üncüye tablet, afiş tasarımı ve slogan kategorisi için de internet sitesi üzerinden en çok beğeni alan ilk 3 yarışmacıdan 1’inci Paris Euro Disney seyahati, 2’nci bilgisayar, 3’üncü ise tablet ile ödüllendirilecek. Beğeni sırasına göre ilk 10 yarışmacıya mansiyon ödülü ve katılım sertifikası verilecek. Ayrıca www.bukemersanacokyakişir.com internet sitesi üzerinden oylamaya katılan ilk bin kişiye çocuk hediye seti verilecek.