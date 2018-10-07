En yaşlı kepenek ustası teknolojiye direniyor

Şanlıurfa’da yaşayan en eski kepenek ustası, babadan kalma mesleğini sürdürerek teknolojiye direniyor.

Çağa yenik düşen mesleklerden kepeneğin Şanlıurfa’daki son ustalarından 71 yaşındaki Mehmet Emin Çiftçi, çırak olarak başladığı mesleğini sürdürüyor. Kepenek mesleğinin babadan kalma olduğunu aktaran Çiftçi, teknoloji çağının gerisinde kalındığı için eskisi gibi kepeneğe ilgi kalmadığını ve artık çıraklar yetişmediğini belirtti. Çiftçi, tarihi kapalı çarşısı içerisinde bulunan iş yerinde 50 yıla aşkındır mesleğini devam ediyor.

50 yıla aşkındır kepenek mesleğini sürdüren Çiftçi, "İlk önce biz bu kepenek derilerini alıyoruz. Aldığımız bu derileri yıkıyoruz, sonra deri yünlerini suya koyarak yumuşak olması için bekleriz. Yumuşak olan bu yünleri tertemiz yıkadıktan sonra bu derilerde olan et parçalarını aldırıyoruz. Kepeneğin etini aldıktan sonra temiz bir su içine koyularak, iyice nemlendiriyoruz. Kepenekleri sonrasında hepsini kazarız. Kazdıktan sonra yumuşar ve beyaz olup, kumaş haline gelir. Kumaş haline gelen kepenek tahta olan ölçüyle kalemle ölçeriz. Derileri kesip, biçip ve diktikten sonra kepenek haline gelir. Eskiden Kepenek talep çoktu. Çünkü naylon gibi şeyler yoktu. Eskiden insanlar kepenek giyiyordu, alışıktı. Klima ve sobalar yoktu. Bundan 50 yıl önce çok farklıydı. O dönemler çok kepenek alıcısı vardı” dedi.

“Kepeneğe insanlar artık ilgi göstermiyorlar”

Şimdilerde kepeneğe ilginin azaldığını dile getiren Çiftçi, "Kepeneği artık ihtiyarlar, yaşlılar giyiyorlar. Eski Arap emirlikleri, güzel nazif ince kumaşlı derilerden yapılan ve çok hafif olan giyimi süs için giyerler. Çünkü kürk olan için kıymetlidir. Eğer kumaş elimize geçerse (kereste) şu an Türkiye’de kereste çok azdır. Yabancı kereste geliyor. Yabancı kerestede Türkiye’deki gibi olmuyor. Türkiye’de doğu tarafların koyunların ve kuzuların yünleri daha iyidir. En iyisi de Cizre’de bulunur. Biz böyle gördük böyle çalıştık. Ömrümüz böyle geçti. Bizden sonrada çocuklar bu kürk işini yapmıyor, çünkü hem zor olduğu için hem de insanlar artık zor işi yapamıyor. Biz alıştığımız için zor gelmiyor” diye konuştu.