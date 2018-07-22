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22 Temmuz 2018 Pazar 12:02

Ender görülen peçeli baykuş yaralı halde bulundu

Sakarya’nın Kaynarca ilçesinde ender görülen peçeli baykuş yaralı halde bulunarak yetkililere teslim edildi.Kaynarca ilçesi Şehtımarı Mahallesi’nde duyarlı vatandaşlar tarafından yaralı halde bulunan ve ender görülen türlerden olan peçeli...

Ender görülen peçeli baykuş yaralı halde bulundu
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Sakarya’nın Kaynarca ilçesinde ender görülen peçeli baykuş yaralı halde bulunarak yetkililere teslim edildi.

Kaynarca ilçesi Şehtımarı Mahallesi’nde duyarlı vatandaşlar tarafından yaralı halde bulunan ve ender görülen türlerden olan peçeli baykuş, ilçede bulunan Amatör Avcılar ve Balıkçılar Derneği üyelerine getirildi. Yaralı peçeli baykuş Amatör Avcılar Kulübü yetkilileri tarafından Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü’ne teslim edildi.

Yetkililere teslim edilen baykuşun tedavisinin ardından tekrar doğaya bırakılacağı öğrenildi.
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