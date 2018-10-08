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08 Ekim 2018 Pazartesi 10:58

Endonezya’da felaketin bilançosu artıyor: Bin 944 ölü

Endonezya’nın Sulawesi Adası’nda meydana gelen 7.5 büyüklüğündeki deprem ve onun tetiklediği tsunami sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı bin 944’e yükseldi.

Endonezya'da felaketin bilançosu artıyor: Bin 944 ölü
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Endonezya’nın Sulawesi Adası’nda meydana gelen 7.5 büyüklüğündeki deprem ve onun tetiklediği tsunami sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı bin 944’e yükseldi.

Endonezya Ulusal Afet Yönetim Ajansı, geçtiğimiz Cuma günü Endonezya’nın Sulawesi Adası’nda meydana gelen 7,5 büyüklüğündeki deprem ve onun tetiklediği tsunami sonucu hayatını kaybedenlerin sayısının bin 944’e yükseldiğini duyurdu. Çok sayıda kayıp bilgisi verilirken, ölü sayısının daha da artmasından endişe edildiği bildirildi.

Çocuklar okullarına geri dönüyor

Sulawei Adası’nın Palu şehrinde meydana gelen deprem ve onun tetiklediği tsunaminin ardından çocuklar bugünden itibaren okullarını eğitime hazır hale getirmek ve arkadaşlarından haber alabilmek amacıyla okullarına geri dönmeye başladı.

IMF ve çalışanlarından 130 bin dolar yardım

Uluslararası Para Fonu’nun (IMF) yönetimi ve çalışanları Endonezya depreminde sağ kurtulanlara 130 bin dolar bağışta bulunmayı planladıklarını belirtti. IMF Genel Müdürü Christine Lagarde’nin yardımları doğrudan Endonezya Kızılhaçı’na (PMI) ulaştırmasını planladıklarını bildirdi.

70 bin evsiz, 65 bin yıkık konut

Deprem ve tsunaminin verdiği zararın 700 milyon dolardan fazla olduğunu açıklayan yetkililer, yıkılan evlerin tekrar inşasının aylar alacağını bildirdiler. Endonezyalı mühendisler ve bilim adamları yeni inşa edilecek konutların depremlere daha dayanıklı yapılacağı garantisini verdi. Kalacak yeri olmayan 70 binden fazla insanın ise hâlâ gidecek bir yerinin olmaması ülkede tartışmalara sebep oluyor.
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