Endonezyalı geline Türk usulü düğün

Bursalı öğretmen Enes Kıran, dünya gezginlerinin kullandığı bir sitede tanıştığı Endonezyalı öğretmen İka Purwasih ile dünya evine girdi. Endonezya’da tek başına kız isteyen ve orada yapılan geleneksel düğünün ardından Türkiye’de de ikinci düğünü yapan çift sosyal medyada yayınladıkları davetiyeleri ile büyük ilgi gördü.

Bursalı öğretmen Enes Kıran, internette tanıştığı kendi gibi öğretmen Endonezyalı İka Purwasih’i ailesinden tek başına istedi ve Endonezya’da geleneksel yapılan düğününe yalnız katıldı. Endonezya’da yapılan düğünün ardından ikinci düğün için Türkiye’ye gelen gezgin çift kendileri gibi renkli bir davetiyeyle hem tanıştıkları sitedeki arkadaşlarını hem de gezgin sitesindeki arkadaşlarını düğünlerine davet etti. Davetiyelerinde yazdıklarıyla da sosyal medyada ilgi gören çift düğünlerinde de misafirlerini Endonez Gelin İka’nın Türkçe yaptığı konuşmayla selamladı.

Genç çift davetiyelerinde ‘Tek başıma dünya seyahati yaparken yakalandım bu aşka. Yine tek başıma istedim kızı, bir başıma yaptım düğünümü geldim Endonezya’dan. Ama böyle hep tek hep yek olmuyor. Gönlü bizimle olan herkesi düğüne bekleriz” diye yazdırdı. Düğünlerine katılamayan arkadaşlarını da düşünen genç çift kendilerine ait Youtube kanalında düğünlerinin videolarını paylaşacaklarını kaydetti.

Düğünle ve yaşadıkları ile ilgili konuşan damat Enes Kıran bir gezgin olarak verdiği evlilik kararının çok ilginç bulunduğunu belirtti. Kıran, “Ben gezginim, dünya ülkelerini gezmeyi seviyorum. Gezginlerin kafasında da böyle evlenmek falan çok fazla yoktur, gezeyim yeni yerler keşfedeyim diye bakarlar. Dolayısıyla böyle bir durum yaşadığım için bende çok şaşırdım. Tamamen ruh ikizimi bulduğumu düşünüyorum. Endonezya’ya gittim, tanıştım, ondan sonra bana, madem bu kadar ciddi düşünüyoruz ailemi de görmek ister misin dedi. Kızın ailesine gitmek zaten istemek demek. O noktadan sonra bende kızı isteyince yani aslında ne yaptığıma bende karar verdim. Ben ne yapıyorum dedim, sadece kalbimi dinledim o şekilde gittim. Ancak oraya gidince düşünceniz bir anda değişiyor karşınızda sevdiğiniz insanı bulunca birden tamamen beyniniz devre dışı kalıyor, kalbinizin söyledikleriyle yolunuza devam ediyorsunuz. Bende oraya gitmişken ailesinden istedim kızı, ondan birkaç ay sonra Bursa’da nişan oldu. 3-4 ay sonra oraya evlenmeye gittik. Şimdi çifte düğün yapıyoruz. Oradaki düğünden sonra Maldivler’e gittik, buradaki düğünden sonra yine balayı, böylelikle bol gezmeli bir düğün olacak” diye konuştu.

Endonez gelin İka ise yaşadığı heyecan ve verdiği kararla ilgili, “Enes ile dünyadaki gezginlerin kullandığı bir internet sitesinde tanıştım. Enes internetten Endonezya hakkında sorular sordu. Birkaç ay sonra Endonezya’ya geldi. Benim ofisime geldi ve akşam yemeğinden sonra bana, erkek arkadaşın var mı diye sordu. Ben de yok dedim, şimdi erkek arkadaş değil, eş arıyorum diye cevap verdim. Türkiye çok farklı bir ülke ama ben seviyorum. Yemekler çok güzel, burada 1 haftada 1 kilo aldım. İskender yedim ama köfteyi daha çok beğendim” ifadelerini kullandı.