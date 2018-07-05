Enerjisa Ankara’daki yeni şubesini hizmete açtı

Ankara Sezenler Sokak’ta Fatih Toruntay tarafından açılan Enerjisa bayisi, görkemli bir törenle hizmete girdi. Siyasilerin ve STK temsilcilerinin katıldığı açılış samimi bir ortamda gerçekleşti.

Ankara Sezenler Sokak’ta Fatih Toruntay tarafından açılan Enerjisa bayisi, görkemli bir törenle hizmete girdi. Siyasilerin ve STK temsilcilerinin katıldığı açılış samimi bir ortamda gerçekleşti.

Açılışta ilk sözü alan Enerjisa Satış İş Birimi Başkanı Hüseyin Çağlar, “Ankaramızın en işlek caddesinde müşterilerimize en yakın olmak adına yeni iş ortağımızla şubemizin açılışını gerçekleştiriyoruz. Hafta sonu cumartesi günleri de hizmet verecek olan bayimiz akşam saat 19.30’a kadar açık olacak ve müşterilerimize hizmet verecek. Şubemiz hayırlı uğurlu olsun” dedi.

Çağlar’dan sonra söz alan Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih Duruay ise, “Çağımız hizmet çağı. Vatandaşa ne kadar yakın olursanız o kadar tercih edilirsiniz. Allah hayırlı uğurlu etsin” ifadelerini kullandı.

Açılışta son olarak söz alan AK Parti Ankara Milletvekili Emrullah İşler, “Artık çağımızda işlemler çok hızlı yapılıyor. Otomatik ödeme ya da internet kullanmayan vatandaşlarımızın işlerini kolaylaştırmak için hizmete giren şubemiz hayırlı uğurlu olsun” şeklinde konuştu.

Açılışa AK Parti Ankara Milletvekilleri Emrullah İşler ve Orhan Yeğin, Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih Duruay, Karamankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk, AK Parti Ankara İl Başkan Yardımcıları Bünyamin Ateş ve Ahmet Akkoca, Enerjisa Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Faruk Gültekin, Enerjisa CEO’su Ziya Erdem, AK Parti Çankaya İlçe Başkanı Mustafa Hasgül, AK Parti Altındağ İlçe Başkanı Ahmet Karaca ve yönetimi, Öz Taşıma-İş Sendikası Genel Başkanı Mustafa Toruntay, Öz Ağaç-İş Sendikası Genel Başkanı Eyüp Karaderili, Öz Sağlık-İş Sendikası Genel Başkanı Devlet Sert, Öz İnşaat-İş Sendikası Genel Başkanı Zekeriya Koca, Medya-İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Sezai Ballı, Öz Güven Sen Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Sipahi, Öz Gıda-İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Emin Sürücü, Ankara Şube Başkanı Hasan Çiloğlu, Liman-İş Sendikası Genel Başkanı Önder Avcı, Genel Başkan Yardımcısı Mülazım Dursun, Genel Eğitim Sekreteri Ahmet Uçar, Çelik-İş Sendikası Genel Mali Sekreteri Bayram Altun, Genel Teşkilat Sekreteri Recep Akyol ve çok sayıda bürokrat katıldı.