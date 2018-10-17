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17 Ekim 2018 Çarşamba 09:14

Enflasyonla mücadeleye Eminevim’den tam destek

Enflasyonla mücadele kapsamında başlatılan indirim kampanyasına Eminevim de tam destek vereceğini ve öngörülen yüzde 10 indirim oranının da üzerine çıkılması için gerekli çalışmaların başlatıldığını açıkladı.Hazine ve Maliye...

Enflasyonla mücadeleye Eminevim'den tam destek
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Enflasyonla mücadele kapsamında başlatılan indirim kampanyasına Eminevim de tam destek vereceğini ve öngörülen yüzde 10 indirim oranının da üzerine çıkılması için gerekli çalışmaların başlatıldığını açıkladı.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın açıkladığı “Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı” kapsamında bir çok firma tarafından indirim seferberliği başlatıldı.

“Türkiye kazanacak”

Emin Grup, “Türkiye kazanacak” sloganıyla açıklanan kampanyaya Eminevim markasıyla destek vererek; organizasyon ücreti bedellerinde yüzde 10 indirim uygulayacağını duyurdu. Yıl sonuna kadar sürecek olan kampanya üzerine yapılan bilgilendirmede; İstikrarlı bir ekonomi için gereken sorumlulukları Eminevim’in de yerine getirmeye çalıştığı vurgulandı.

“İstikrarlı bir ekonomi için sorumluluklarımızı yerine getireceğiz”

Elbirliği sisteminin kurucusu Emin Üstün, yaptığı açıklamada; “Emin Grup, 9 Ekim 2018 tarihinde Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Berat Albayrak’ın açıklamış olduğu ‘Enflasyonla Topyekûn Mücadele Programı’na Eminevim markasıyla destek verecek. Açıklanan program sürecinin başarılı bir şekilde sonuçlanması ve ekonomiye karşı gerekli sorumluluğun yerine getirilebilmesi için yapılan çağrıya uyarak organizasyon ücreti bedellerinde yıl sonuna kadar yüzde 10 oranında bir indirim yapılacaktır. 28 yıllık geçmişimizle her dönemde olduğu gibi bugün de istikrarlı bir ekonomi için gereken sorumluluklarımızı yerine getirmeye ve daima ülkemizin ve devletimizin yanında olmaya devam edeceğiz,” ifadelerine yer verdi.
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