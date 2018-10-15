Engeli basketbolcular lige galibiyetle başladı

Bağcılar Belediyesi Tekerlekli Sandalye Basketbol takımı, 2018-2019 Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi’nin açılış maçında Altınordu Belediyesi’ni 63-60 yendi. Yeni sezona galibiyetle başlangıç yapan sporcuları tebrik eden Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, “Bundan sonraki maçlarda da aynı başarının devam edeceğine inanıyorum” dedi.

Bağcılar Belediyesi Tekerlekli Sandalye Basketbol takımı, 2018-2019 Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi’nin açılış maçında Altınordu Belediyesi’ni 63-60 yendi. Yeni sezona galibiyetle başlangıç yapan sporcuları tebrik eden Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, “Bundan sonraki maçlarda da aynı başarının devam edeceğine inanıyorum” dedi.

Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi 2018-2019 sezonu hafta sonu oynanan maçlarla başladı. 2014 yılında namağlup olarak çıktığı Süper Lig’de mücadele eden Bağcılar Belediyesi Tekerlekli Sandalye Basketbol takımı, 14 Ekim Pazar günü açılış maçında Altınordu Belediyesi’yle karşılaştı.

Bağcılar Olimpik Spor Salonu’nda saat 17.00’de başlayan maça sporseverler de büyük ilgi gösterdi. Yeni sezona çok iyi hazırlanan Bağcılar Belediyesi, kendisinden beklenilen performansı gösteren bir oyun sergiledi. Zorlu geçen mücadelede Altınordu, devreyi 33-29 önde kapadı. Takım koçu Emrah Elban’ın yönlendirmeleri doğrultusunda maça sarılan mavi-beyazlılar oyunu lehlerine çevirmeyi başardı. Süper Ligi’n açılış maçında Bağcılar Altınordu’yu 63-60 yendi. Bağcılar Belediyesi, bu skorla ligde 6. sırada yerini aldı.

“Aynı başarının devam edeceğine inanıyorum”

Galibiyetten dolayı engelli basketbolcuları tebrik eden Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, “Zor bir ligde dev rakiplere karşı güzel bir mücadele veren sporcularımızla gurur duyuyorum. Bundan sonraki maçlarda da aynı başarının devam edeceğine inanıyorum” dedi.

Takım koçu Emrah Elban, desteklerinden dolayı Çağırıcı’ya teşekkür ederken takım kaptanı Ali Alu da “Bu maça inanarak çıktıklarını ilk yarıyı geride kapatmalarına rağmen Takım ruhunu kaybetmeyerek ikinci yarıyı güzel bir sonuçla geçirerek maçı kazandık takım olarak çok mutluyuz” diye konuştu.