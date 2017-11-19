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19 Kasım 2017 Pazar 11:12

Engelli bireylerin denizaltı keyfi

Türkiye Beyazay Derneği Antalya Şubesi tarafından Yat Limanı’nda düzenlenen etkinlik ile engelli bireyler denizaltına bindi ve denizin altındaki muhteşem manzarayı gördü.3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nü erken kutlayan Türkiye Beyazay...

Engelli bireylerin denizaltı keyfi
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Türkiye Beyazay Derneği Antalya Şubesi tarafından Yat Limanı’nda düzenlenen etkinlik ile engelli bireyler denizaltına bindi ve denizin altındaki muhteşem manzarayı gördü.

3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nü erken kutlayan Türkiye Beyazay Derneği Antalya Şubesi 40 engelli vatandaşa farklı ve unutamayacakları bir gün yaşattı.

Kitle turizminin yanında alternatif olarak düşünülen dalış turizmi adına turizme kazandırılan denizaltına binen engellilerin heyecanlı oldukları gözlenirken Dernek Başkanı Ayşe Güliz Yılman, "Bugün turistik denizaltımıza binerek denizin metrelerce altına indik ve o muhteşem manzarayı engelli bireylerimizin de görmesini sağladık. Gerek sosyal gerekse iş yaşamında kendilerine çok zor yer bulan ve yaşamın birçok alanında çeşitli engeller ile karşı karşıya kalan engelli vatandaşlarımızla birlikte yaşadığımızı unutmamamız gerekiyor. Çünkü gündelik hayatta karşılaştıkları sorunlar sadece engellilerin değil, hepimizin sorunudur. Engelli bireyleri ötekileştirmek yerine onların hayata katılabilmelerini sağlamak gerekiyor. Bizler de Beyazay Derneği Antalya Şubesi olarak hayatın güzelliklerini onların da tatmasını istedik ve böyle bir organizasyon düzenledik. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum" dedi

Başkan Yılman, Dünya Sağlık Örgütüne göre dünya üzerinde 500 milyon engelli yaşadığını, Türkiye’de ise 8.5 milyon engelli bulunduğunu belirterek " Bizlere düşen sadece bugünlerde değil yaşamın her anında bu konuda ki sorululuklarımızı anlamaktır. Fiziksel işlevlerdeki yetersizlikler ve bunların hareket yeteneği üzerinde oluşturduğusınırlamalar bireyi toplumdan uzaklaştırır. Engelilerin önündeki tüm engellerin ortadan kalkması için bu konuda samimi ve gayretli olmak zorundayız" şeklinde konuştu.

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