Engelliler Derneği için üretimde engel yok

Bursa’nın Mudanya ilçesinde, Engelliler Derneği kursiyerleri kendi yaptıkları el emeklerini satarak gelir elde etti.Engelliler Derneği kursiyerleri, kazanç sağlamalarının mutluluğunu yaşadı. Spordan sanata dernek çalışmalarına devam edeceklerini...

Bursa’nın Mudanya ilçesinde, Engelliler Derneği kursiyerleri kendi yaptıkları el emeklerini satarak gelir elde etti.

Engelliler Derneği kursiyerleri, kazanç sağlamalarının mutluluğunu yaşadı. Spordan sanata dernek çalışmalarına devam edeceklerini söyleyen Mudanya Engelliler Derneği Başkanı Demet Ataman, çocuklarıyla gurur duyduğunu, engel olunmadıkça her işin altından kalkabilecek durumda olan çocuklara herkesin destek olması gerektiğini söyledi.