Engellilerin uçurtma keyfi

Şırnak’ın Silopi ilçesinde engelli çocuklar, Cudi Dağı eteklerinde uçurtma uçurtmanın keyfini yaşadı. Çocukların mutlulukları yüzlerine yansıdı.Silopi’de Meslek Yüksek Okulu ile özel bir rehabilitasyon merkezince engelli öğrencilere...

Şırnak’ın Silopi ilçesinde engelli çocuklar, Cudi Dağı eteklerinde uçurtma uçurtmanın keyfini yaşadı. Çocukların mutlulukları yüzlerine yansıdı.

Silopi’de Meslek Yüksek Okulu ile özel bir rehabilitasyon merkezince engelli öğrencilere yönelik uçurtma şenliği düzenlendi. Cudi Dağı eteklerinde düzenlenen şenliğe, 420 engelli öğrencinin yanı sıra, Silopi Meslek Yüksek Okulu idareci ve öğrencileri, rehabilitasyon merkezi çalışanları ve aileler katıldı. Şenlikte, uçurtmalarını gökyüzüne bırakan çocukların mutlulukları yüzlerine yansıdı. Daha sonra ekmek arası köfte ikram edilen çocuklar, şarkılar eşliğinde halay çekti.

Silopi Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Ali Osmanoğlu, amaçlarının engelli öğrencilere mutlu bir gün yaşatmak olduğunu belirtti. Üniversite olarak bu tür etkinlikleri sürekli yaptıklarını anlatan Osmanoğlu, daha önceleri de Down sendromlu öğrencilere yönelik etkinlik yaptıklarını ve bu şekilde öğrencileri engellilere karşı bilinçlendirmeye çalıştıklarını ifade etti.

Meslek Yüksek Okulu öğrencilerinden İsmail Saygıdar, engelli arkadaşlarıyla güzel bir gün geçirdiklerini dile getirerek, “Onlarla uçurtma uçurduk, halaylar çektik, birlikte onlarla güzel bir aktiviteler yaptık. Çok güzel bir gündü, umarız tekrardan olur” dedi.

Rehabilitasyon merkezinde görevli Rehber Eğitmen Merve Değer ise amaçlarının engelli öğrencileri sosyal ortama kavuşturmak olduğunu anlattı.