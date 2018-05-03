GENEL:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

03 Mayıs 2018 Perşembe 12:51

Engellilerin uçurtma keyfi

Şırnak’ın Silopi ilçesinde engelli çocuklar, Cudi Dağı eteklerinde uçurtma uçurtmanın keyfini yaşadı. Çocukların mutlulukları yüzlerine yansıdı.Silopi’de Meslek Yüksek Okulu ile özel bir rehabilitasyon merkezince engelli öğrencilere...

Engellilerin uçurtma keyfi
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Şırnak’ın Silopi ilçesinde engelli çocuklar, Cudi Dağı eteklerinde uçurtma uçurtmanın keyfini yaşadı. Çocukların mutlulukları yüzlerine yansıdı.

Silopi’de Meslek Yüksek Okulu ile özel bir rehabilitasyon merkezince engelli öğrencilere yönelik uçurtma şenliği düzenlendi. Cudi Dağı eteklerinde düzenlenen şenliğe, 420 engelli öğrencinin yanı sıra, Silopi Meslek Yüksek Okulu idareci ve öğrencileri, rehabilitasyon merkezi çalışanları ve aileler katıldı. Şenlikte, uçurtmalarını gökyüzüne bırakan çocukların mutlulukları yüzlerine yansıdı. Daha sonra ekmek arası köfte ikram edilen çocuklar, şarkılar eşliğinde halay çekti.

Silopi Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Ali Osmanoğlu, amaçlarının engelli öğrencilere mutlu bir gün yaşatmak olduğunu belirtti. Üniversite olarak bu tür etkinlikleri sürekli yaptıklarını anlatan Osmanoğlu, daha önceleri de Down sendromlu öğrencilere yönelik etkinlik yaptıklarını ve bu şekilde öğrencileri engellilere karşı bilinçlendirmeye çalıştıklarını ifade etti.

Meslek Yüksek Okulu öğrencilerinden İsmail Saygıdar, engelli arkadaşlarıyla güzel bir gün geçirdiklerini dile getirerek, “Onlarla uçurtma uçurduk, halaylar çektik, birlikte onlarla güzel bir aktiviteler yaptık. Çok güzel bir gündü, umarız tekrardan olur” dedi.

Rehabilitasyon merkezinde görevli Rehber Eğitmen Merve Değer ise amaçlarının engelli öğrencileri sosyal ortama kavuşturmak olduğunu anlattı.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku