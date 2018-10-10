Erdal Dursun: 'Türk Hava Kurumunun borcu 1 milyar 500 milyon TL'

Türk Hava Kurumu (THK) Genel Başkan Adayı Erdal Dursun, kurumun kötü gidişatına "dur" demek için adaylığını koyduğunu belirterek, "Türk Hava Kurumunun bankalara olan borcu yaklaşık 1 milyar 500 milyon TL. Mevcut yönetim, kurumun kira gelir sağlayan değerli gayrimenkullerini satıyor ve yenilerini satmak için gelecek döneme yönelik planlamalar yapıyor" dedi.

Türk Hava Kurumu (THK) Genel Başkan Adayı Erdal Dursun, kurumun kötü gidişatına "dur" demek için adaylığını koyduğunu belirterek, "Türk Hava Kurumunun bankalara olan borcu yaklaşık 1 milyar 500 milyon TL. Mevcut yönetim, kurumun kira gelir sağlayan değerli gayrimenkullerini satıyor ve yenilerini satmak için gelecek döneme yönelik planlamalar yapıyor" dedi.

THK Genel Başkan Adayı Erdal Dursun, Laleli’de bulunan bir otelde basın mensupları ile bir araya geldi. İstanbul Esenyurt Üniversitesi Genel Sekreteri Dr. Öğretim Üyesi Erdal Dursun, Türk Hava Kurumunun 45’inci Genel Kurulunun yaklaştığını belirterek mevcut yönetimin yeteri kadar denendiğini ve bu sürecin hayal kırıklığı olduğunu söyledi. Mevcut yönetimin borç batağında olduğunu ifade eden Erdal Dursun, kurumun bankalara olan borcunun yaklaşık 1 milyar 500 milyon TL olduğunu belirtti.

Basın toplantısının yapıldığı Türk Hava Kurumuna ait otel dahil olmak üzere kurumun gayrimenkullerinin mevcut yönetimce satıldığını ya da satılmaya çalışıldığını ileri süren Dursun, "Türk Hava Kurumunun içerisinde bulunduğu ekonomik, idari ve iş gücü yapısı dikkate alındığında sürdürülebilir nitelikte olmadığını rahatlıkla söylemek mümkün. Ciddi bir borç krizi, faaliyet zararı ve bütçe açığı kurumun geleceğini ipotek altına almış durumda; herhangi bir şekilde kımıldanılması mevcut yapıda mümkün değil. Mevcut yönetim liyakatsiz bir insan kaynakları politikası izliyor, kaynakları etkin ve verimli bir şekilde kullanamıyor, iş geliştiremiyor ve gelir getirici faaliyetler yürütemiyor. Kurumun enerjisini ve potansiyelini kullanamıyor. Özellikle kurumun kira geliri sağlayan değerli gayrimenkullerini satıyor ve yenilerini satmak için gelecek döneme yönelik planlamalar yapıyor" diye konuştu.

Mevcut yönetimin yurdun dört bir yanında 75 kurumu kapattığını ve nitelikli personeli, pilotları işten çıkardığını söyleyen Dr. Öğretim Üyesi Erdal Dursun, mevcut yönetimin gayrimenkul satışı üzerine bir sistem yürüttüğünü ve hiçbir şey üretmeden kurumu borç batağına soktuğunu ifade etti. Dursun, "Türk Hava Kurumunun halihazırda uygulanmakta olan gayrimenkul satışına dayalı idare şekliyle bir dönem daha ayakta kalma takati kesinlikle yok. İş geliştirmek ve gelir getirici faaliyetler yürütmek yerine öz kaynakların ve taşınmaz envanterinin tasfiye edilmesi sürdürülebilir bir yöntem değildir. Bu gidişatı değiştirmek ve profesyonel bir yönetim dönemi oluşturmak için kurumun 45’inci Büyük Genel Kurulu son şans niteliğinde. Bizler, görevdeki mevcut yönetimle kurumun hiçbir zaman başarıya ulaşamayacağı kanaatindeyiz çünkü geride bıraktığımız yıllar bunu herkese tüm çıplaklığıyla gösterdi. Faaliyetlere, çıktılara, finansal göstergelere ve performans parametrelerine baktığımızda sonuç maalesef hüsran olarak karşımıza çıkıyor” şeklinde konuştu.

“Kürşat Atılgan’ı FETÖ imamları akladı”

Erdal Dursun sözlerine şöyle devam etti:

“Kürşat Atılgan Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın başbakanlığı döneminde subay evlerinde otururken evinin üzerinde savaş jetlerini uçuran ve minareye çarparak minareden parça kopmasına sebep olan uçuşun kod lideridir. O zaman Sayın Recep Tayyip Erdoğan minareden kopan parçayı Milli Güvenlik Kurulunda masaya yatırarak bunun hakkında soruşturma açılmasını istemiştir. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde açılan soruşturma Kürşat Atılgan’ın lehine sonuçlanmıştır. Kürşat Atılgan ifadesinde uçuş sırasında önüne leylek çıktığını savunmuştur. Leylekten kaçmak için minareye istemeden çarptığını beyan etmiştir. Daha sonra ortaya çıkan görüntülerde maalesef böyle bir şeyin olmadığı anlaşılmıştır. Bu soruşturmadan Kürşat Atılgan’ı kim aklamıştır? Ankara Adliyesinin FETÖ imamı Mustafa Bilgili tarafından kendisi aklanarak bu soruşturmadan kurtulmuştur."

“Tüyü bitmemiş yetimin hakkı için adayız”

Her türlü engellemelere rağmen Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığına aday olduğunu belirten Erdal Dursun, “Ben ve değerli arkadaşlarım artık bu gidişe ’dur’ demek için adaylığımı koyuyorum. Tüyü bitmemiş yetimin hakkını kimseye yedirmemek için genel başkanlığa adaylığımı koyuyorum. Ama mevcut başkan Kürşat Atılgan beni karşısına rakip dahi almayı göze alamamıştır. Türlü usulsüzlüklerle bizleri seçim sürecinden diskalifiye etmeye çalışmışlardır. Bu yapılan bir suçtur. Genel kurul öncesi delegelere gönderilen finansal raporlar kitapçığı tam bir fiyaskodur. Tamamı hatalı ve manipüle edilmiş finansal verilerle oy kullanacak delegeleri yanlış yönlendirmeye, yanıltmaya yönelik verilerdir” dedi.