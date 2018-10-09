Erdoğan, Meçhul Asker Anıtı’na çelenk bıraktı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, temaslarda bulunmak üzere geldiği Budapeşte’de Meçhul Asker Anıtı’na çelenk bıraktı.Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile Gül Baba Türbesi’nin açılışını gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Recep...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, temaslarda bulunmak üzere geldiği Budapeşte’de Meçhul Asker Anıtı’na çelenk bıraktı.

Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile Gül Baba Türbesi’nin açılışını gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ardından Budapeşte’de Meçhul Asker Anıtı’nı ziyaret ederek çelenk bıraktı. Kahramanlar Meydanı’nda Meçhul Asker Anıtı’nı ziyaret eden Erdoğan, daha sonra Galiçya Türk Şehitliği’ni ziyaret etti.