Erdoğan Tok: “Gençlerin istihdamına önem veriyoruz”

İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, belediye olarak gençlerin istihdamına yönelik projelere çok önem verdiklerini söyledi.

İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok’un destekleri ile hayata geçen, Mesleki Eğitim Mutfağımdan Geçiyor(MEMGE) kursiyerlerince yılsonu etkinliği gerçekleştirildi. İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok’un destekleri ile hayata geçen ve Türkiye’de birçok şehre örnek gösterilen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı(ÇSGB) tarafından AB hibe destekli projeler arasında en başarılı proje olarak birinci seçilen MEMGE’de yılsonu sevinci yaşandı. Samsun Lokantacılar Tatlıcılar, Pastacılar, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı İsmail Balcı ve kursiyerler tarafından hazırlanan etkinlikte, kursiyerler tarafından hazırlanan belediye ambleminin bulunduğu pasta kesildi.

Samsun Lokantacılar Tatlıcılar, Pastacılar, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı İsmail Balcı, MEMGE kursunun İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok’un destekleri sayesinde bu kadar değerli bir proje haline geldiğini söyledi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından 100 puan verilerek ülke genelinde örnek gösterilen bir kursa destek vermekten onur duyduğunu belirten İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, “Belediye olarak gençlerimizin istihdam edilmelerine yönelik projelere çok önem veriyoruz. Geçtiğimiz yıl MEMGE Projesi ile güzel bir ortamda gerçekleştirdiğimiz eğitimler ulusal çapta büyük bir başarı getirdi. Bu başarıyı devam ettirerek hizmet sektöründe görev alacak seçkin elemanlar yetiştirmek için kursumuza devam ettik. Bu yılın ikinci dönem öğrencileri tarafından tertip edilen yılsonu etkinliğinde eğitmenlerimiz ve kursiyerlerimizle bir arada olmaktan mutluluk duyuyorum. Bu dönem mezun olan 65 kursiyerimize ve tüm gençlerimize iş hayatlarında başarılar dilerim” diye konuştu.