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02 Temmuz 2018 Pazartesi 14:22

Erdoğan’ın portresini Gazze sahiline çizen engelli ressam İHA’ya konuştu

Gazze Savaşı’nda tek bacağını kaybeden ve Erdoğan’ın seçim zaferini Gazze sahiline yaptığı Erdoğan portresi ile kutlayan Gazzeli ressam Muhammed Tutah, “Recep Tayyip Erdoğan, Gazze halkının ve Filistin halkının yanında duran tek lider” dedi.

Erdoğan'ın portresini Gazze sahiline çizen engelli ressam İHA'ya konuştu
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Gazze Savaşı’nda tek bacağını kaybeden ve Erdoğan’ın seçim zaferini Gazze sahiline yaptığı Erdoğan portresi ile kutlayan Gazzeli ressam Muhammed Tutah, “Recep Tayyip Erdoğan, Gazze halkının ve Filistin halkının yanında duran tek lider” dedi.

İsrail’in Gazze’ye 2008-2009 yıllarında düzenlediği saldırılarda tek bacağını kaybeden Gazzeli ressam Muhammed Tutah, 24 Haziran seçimlerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın zaferini Erdoğan’ın portresini Gazze sahiline çizmişti. Gazze topraklarından Erdoğan’a hediye eden Tutah, İHA’ya yaptığı açıklamada “Ben Gazzeli sanatçı olarak bu resmi Erdoğan’a olan sevgi ve saygımızın göstergesi olarak görüyorum. Bu resmi sayın Erdoğan’a buradan, Gazze topraklarından hediye ediyorum. Recep Tayyip Erdoğan, Gazze halkının ve Filistin halkının yanında duran tek lider” ifadelerini kullandı.

Emanete sahip çıktıkları için Türk halkına ve Erdoğan’a teşekkür eden Gazzeli ressam, “Türkiye halkına başarılar diliyorum. Allah onların yollarını açık etsin” dedi.
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