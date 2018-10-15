Ertürk, üniversitelilerle buluştu

Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk, ilçelerine üniversite eğitimi almak için gelen gençlerden oluşan Kahramankazan Belediyesi Gençlik Meclisi üyeleriyle bir araya geldi. Ertürk, gençlerin Kahramankazan’a ilişkin fikir ve önerilerini dinleyerek notlar aldı.

Başkan Ertürk, Kahramankazan Belediyesi Gençlik Meclisi üyeleriyle bir araya geldi. Gençlik Meclisi’nde, Kahramankazan’daki Gazi ve Başkent üniversitelerinin meslek yüksekokullarında öğrenim gören gençlerin de aralarında bulunuyor. Samimi ve sıcak bir atmosferde gerçekleşen buluşmada Başkan Ertürk’e eşi Meral Ertürk de eşlik etti. Buluşmada, Türkiye’nin 81 ilinden gelen gençlerin oluşturduğu Gençlik Meclisi üyelerinin ilçeye ilişkin fikir ve önerileri masaya yatırıldı. Başkan Ertürk de yakından ilgilendiği gençlerin fikir ve önerilerini notlar alarak dinledi.

Gençleri dinliyoruz

Başkan Ertürk, belediye başkanı seçildiği 2004 yılından bu yana katılımcı yönetim anlayışını benimsediklerini belirterek, yaptıkları çalışmalarda ilçedeki tüm kesimlerin fikir ve önerilerini aldıklarını söyledi. Ertürk, bu kapsamda gençlerle anlamlı bir buluşma gerçekleştirdiklerini kaydetti. 2004 yılında ilçedeki gençlerin lise eğitimi için bile başka ilçelerdeki okullara gitmek zorunda kaldığını ifade ederek, “Geride kalan 14 yıllık süreçte, ilçemiz artık 81 ilimizden üniversite eğitimi almak için gelen gençlerimizi ağırlıyor. İlçemizde Başkent ve Gazi üniversitelerinin meslek yüksekokulları ile Ankara Üniversitesi’nin de uygulama çiftliği bulunuyor. Onların başta kalacak yer olmak üzere tüm sorun ve talipleriyle yakından ilgileniyoruz. Gençlerimizin sürekli yanındayız, onlarla sürekli diyalog halindeyiz. Gençlerimizle daha dinamiğiz. Kendilerinin fikirlerinden istifade ederek ilçemizi daha iyi bir noktaya taşımak için buluşmalarımızı bundan sonra da sürdüreceğiz” diye konuştu.

Sizlere güveniyoruz, yanınızdayız

Üniversiteli gençlerin kendilerine güvenmeleri ve kendilerini en iyi şekilde yetiştirmelerini beklediklerini ifade eden Ertürk, sohbet sırasında kendi hayatından örnekler de verdi. Ertürk, şunları kaydetti:

“2001 yılında Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla ilçe başkanlığımızın açılışını yaptık. Daha sonra 2004 yerel seçiminde belediye başkan adayı odum. 2004 yılında 34 yaşında Türkiye’nin en genç belediye başkanı olarak seçimleri kazandım. O günden bu yana geride kalan 14 yılda çalışmalarımızı sürdürdük ve Kazan Köyü olarak adlandırılan ilçemizi başkentin metropol ilçeleri arasına sokmayı başardık. Bu aslında gençlerin de umudu olan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın gençlere ve gençliğe verdiği önemi gösteriyor. Yine son olarak seçilme yaşını 18’e düşürülmesi de bunun bir kanıtı. Hiçbir şey imkansız değildir. İman varsa imkan da doğacaktır. Kendinize güvenin, çok çalışın, azmedin, inanın. Ülkemizin ve insanlığın yarını olan gençlerimize güveniyoruz ve sürekli yanınızdayız.”