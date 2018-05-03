Erzurum’da başlayan sağanak yağış bir anda doluya döndü. Doluya hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı.Erzurum’da kısa süreli dolu yağışı etkili oldu. Yağmurun ardından etkili olan dolu etrafı beyaza bürüdü. Doluya trafikte yakalanan araç sürücüleri zor anlar yaşarken yayalar ise kaldırım kenarlarınki su birikintileri karşısında yürümekte zorlandı.
Erzurum’da dolu sürprizi
Erzurum’da başlayan sağanak yağış bir anda doluya döndü. Doluya hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı.Erzurum’da kısa süreli dolu yağışı etkili oldu. Yağmurun ardından etkili olan dolu etrafı beyaza bürüdü. Doluya...