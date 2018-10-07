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07 Ekim 2018 Pazar 07:37

Erzurum’da drone ile trafik denetimi

Erzurum’da gerçekleştirilen trafik uygulamasında kuralları ihlal eden sürücüler, drone ile havadan tespit edilerek cezalandırıldı.Erzurum Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri İnsansız Hava Araçları Büro Amirliği ekipleriyle...

Erzurum'da drone ile trafik denetimi
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Erzurum’da gerçekleştirilen trafik uygulamasında kuralları ihlal eden sürücüler, drone ile havadan tespit edilerek cezalandırıldı.

Erzurum Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri İnsansız Hava Araçları Büro Amirliği ekipleriyle şehrin birçok noktasında trafik uygulaması başlattı. Trafik polisleri öncelikle sürücülerin can güvenliği için kırmızı ışıkta geçip geçmediğini, ehliyet kemeri takıp takmadığını, hız yapıp yapmadığını kontrol etti.

Ayrıca, motosiklet sürücülerinin de birden fazla şahıs taşıyıp taşımadığı ve kask takıp takmadığına bakıldı. Daha önce trafik uygulamalarından farklı olarak bu kez drone da kullanıldı.

Drone havadan kural ihlali yapan sürücüleri tek tek belirleyerek anında ekrana yansıttı. Bir trafik polisi de bu görüntüleri izleyerek kural ihlali yapan araçların plakasını kontrol noktasındaki arkadaşlarına bildirdi. Bazı sürücüler, cezaya itiraz etmeye kalksa da polis "drone sizi görüntüledi, kural ihlali yaptınız" cevabını verdi.

Erzurum polisi tarafından, yaptığı bu sıra dışı uygulamada emniyet kemeri takmayan ve kurallara uymayan 5 kişiye ceza verildiği öğrenildi.
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